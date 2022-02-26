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суббота, 26 февраля 2022 19:37

Конфискованное судами и таможней имущество будут передавать на нужды ВСУ – правительство

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Конфискованное судами и таможней имущество будут передавать на нужды ВСУ – правительство
Решение о передаче конфискованного имущества приняло правительство 26 февраля. Фото: "Гал-инфо"

Конфискованное судами и таможней имущество будут передавать на потребности Вооруженных Сил Украины, в частности автотранспорт. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в Facebook.

"Сегодня правительство приняло распоряжение о передаче всего конфискованного судами и таможней имущества на нужды Вооруженных Сил Украины (в первую очередь речь идет об автотранспорте). Благодарю министра юстиции Дениса Малюську и всех причастных за оперативную работу!", - написала Верещук.

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Канцлер Германии Олаф Шольц разрешил странам-партнерам поставлять оружие немецкого производства в Украину. Федеральное правительство Германии одобрило снабжение Украины 400 единиц противотанкового вооружения своего производства, находящихся в Нидерландах. Берлин впервые разрешил экспорт летального вооружения Киеву.

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