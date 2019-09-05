Концерта Повалий не будет - директор НД "Украина"

Концерта Повалий в декабре не будет. Фото: Сегодня

Юбилейный концерт Таисии Повалий, который артистка анонсировала на 10 декабря в Национальном дворце искусств "Украина", не состоится.

"Концерта Таисии Повалий во дворце "Украина" не будет, так как не соблюдена вся процедура … Если она украинская певица, то должна адаптироваться к тому, что у нас сегодня есть. Если она не адаптируется, то социум ее не воспримет", — сказал директор Национального дворца Роман Недзельский, сообщает "Укринформ".

По его словам, никаких предварительных соглашений с артисткой подписано не было.

Недзельский добавил, что на эти даты уже даже запланированы другие мероприятия.

Гендиректор "Украины" также заявил, что постоянно советуется с СБУ относительно возможных выступлений российских артистов на его сцене.

Он отметил, что проводить гастроли в России — это моральная ответственность каждого из артистов.

"Если они хотят работать во дворце "Украина", а в то же время работают в Кремлевском дворце, благодарят Путина и поздравляют российскую армию с Днем победы, — это вопрос морали", — добавил Недзельский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Менеджеры Повалий будут бороться за концерт во дворце "Украина"

Напомним, Таисия Повалий последние пять лет не выступала в Украине. Зато она была частой гостьей на кремлевских концертах, активно гастролировала в РФ. 23 июля в Instagram Таисия Повалий сообщила о своем сольном юбилейном концерте "Сегодня и навсегда" в Национальном дворце искусств "Украина" 10 декабря 2019.