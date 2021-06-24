Конъюнктивит и витилиго - чего надо остерегаться 24 июня

Предупреждайте появление темных пятен на лице. Склонным к витилиго людям стоит пользоваться солнцезащитным кремом и носить шляпу. Фото: pixabay.com

24 июня не перегружайте желудок. Кишечник потребует очистки. Полезным будет переход на раздельное питание. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Защищайте лицо от воздействия ультрафиолетовых лучей, - говорит астролог. - Склонная к пигментации кожа может отреагировать на него. Предупреждайте появление темных пятен на лице. Склонным к витилиго людям стоит пользоваться солнцезащитным кремом и носить шляпу. Может беспокоить конъюнктивит. Не допускайте попадания едких веществ на слизистую глаза. Проходить медицинское обследование в этот день не следует. Врачи могут ошибиться с диагнозами. Отложите начало курса физиотерапевтических процедур".

Овен

Меняется кислотность желудочного сока. Будет беспокоить изжога. Тщательно продумайте свой дневной рацион. Не допускайте обострения болезней желудка.

Телец

Будет беспокоить насморк. Вы будете хуже воспринимать ароматы. Поэтому не следует подбирать в этот день духи.

Близнецы

Не спешите прислушиваться к советам знакомых. Не все известные виды оздоровления одинаково полезны для вашего организма.

Рак

Напомнят о себе ревматизм и артрит. Боли в суставах будут мешать свободно двигаться. Начните новый курс лечения.

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Лев

Полезно будет провести бессолевую диету. Она позволит организму не задерживать в тканях лишней жидкости.

Дева

Хорошее время для профилактики обострения гинекологических заболеваний. Проводить интенсивное лечение не стоит. Фармпрепараты могут давать нежелательные побочные эффекты.

Весы

Повышается ломкость сосудов. Возможно появление носового кровотечения. Особенно у больных гипертонией. Дозируйте физические нагрузки.

Скорпион

Откажитесь от перекусов на бегу. Чаще мойте руки. Сохраняется опасность заболевания кишечными инфекциями.

Стрелец

Испытайте на себе арт-терапию. Наслаждайтесь созерцанием произведений искусства. Включите спокойную музыку. Вы почувствуете, как прибывают новые силы.

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Козерог

Интенсивные занятия в тренажерном зале могут вызывать тахикардию. Следите за пульсом во время занятий. Снижайте темп выполнения упражнений.

Водолей

Осложняется эпидемическая ситуация. Защитите свой организм от инфекции. Сократите время пребывания в толпе.

Рыбы

Избегайте появлению воспалительных процессов в деснах. Усильте уход за полостью рта. Подберите новую зубную пасту.

24 июня стоит удовлетворит желание побыть в одиночестве. Отмените назначенные встречи. Вам нужно восстановить силы в спокойной атмосфере.