Кому звезды предсказывают невиданный успех

Берегитесь заболевания вирусными инфекциями дыхательных путей. Фото: pixabay.com

15 апреля не пытайтесь изменить привычного рациона питания. Откажитесь от экзотических напитков. Гастрономические эксперименты закончатся печально. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Избегайте длительного пребывания в толпе, - говорит астрологиня. - Берегитесь заболевания вирусными инфекциями дыхательных путей. Не провоцируйте запоров и геморроя. Ешьте продукты, богатые клетчаткой. Обращайтесь осторожно с огнеопасными веществами. Соблюдайте правила безопасности при использовании фейерверков и у костра. Улучшится самочувствие больных гриппом и простудой. Тельцам и Водолеям звезды предсказывают невиданный успех. В этот день беритесь за дела, которые долго откладывали".

Овен

При обследовании репродуктивных органов могут быть выявлены новые проблемы. Не спешите с началом лечения. Чуть позже обследуйтесь еще раз.

Телец

Ухудшается работа печени. Хуже будет очищаться кровь. Принимайте только крайне необходимые лекарства. Откажитесь от алкоголя.

Близнецы

Головная боль будут вызывать посторонние шумы во время работы. Обеспечьте себе комфортную атмосферу на рабочем месте.

Рак

Спазмы желчегонных протоков могут вызвать ухудшение самочувствия. Будьте осторожны во время приема желчегонных препаратов.

Лев

Не допускайте нервного истощения. Может появиться дрожь в руках. Резко снизится работоспособность.

Дева

Избегайте отложению солей в суставах. Начните лечение остеохондроза. Не стоит проводить физиотерапевтические процедуры.

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Весы

Держите ноги в тепле. Старайтесь меньше контактировать с инфекционными больными. Сейчас ваш организм беззащитен.

Скорпион

Не делайте абортов. Это опасно. Сохраните существующую беременность. Так вы сохраните и собственное здоровье.

Стрелец

Снижается уровень гемоглобина в крови. Ваше тело будет чувствовать кислородное голодание. Откажитесь от черного чая. Пейте гранатовый сок.

Козерог

Стабилизируется состояние больных. Наметятся сдвиги к лучшему в течении болезни. Стоит пересмотреть список назначенных препаратов.

Водолей

Отложите поход в парикмахерскую. Не следует красить волосы. Оно нуждается в подпитке. Пользуйтесь восстанавливающими бальзамами.

Рыбы

Хронический ринит может снова обостриться. Насморк будет мешать дышать свободно. Не допускайте развития гайморита. Лечитесь.

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