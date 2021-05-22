Кому помогут объятия с деревьями и прогулки под звездами - медицинский гороскоп на 23 мая

 
Ексклюзивы
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1125
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 594
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 279
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 396
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 711
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
1 Просмотров: 549
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Просмотров: 711
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Просмотров: 306
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
3 Просмотров: 504
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 297
Фото
Все фото
5
13
3
28
7
Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Задержали вандала, который надругался над флагом Украины
Задержали вандала, который надругался над флагом Украины
Львов в вышиванках: колоритные фото
Львов в вышиванках: колоритные фото
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Видео
Все видео
Наградили победителей Шевченковской премии
Наградили победителей Шевченковской премии
Новый лидер - кто после второго полуфинала Евровидения покорил YouTube
Новый лидер - кто после второго полуфинала Евровидения покорил YouTube
Кондуктор устроил себе дискотеку в салоне транспорта
Кондуктор устроил себе дискотеку в салоне транспорта
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Ливень превратил центр города на реку: туда хлынули пернатые "жильцы"
Ливень превратил центр города на реку: туда хлынули пернатые "жильцы"
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1125
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 243
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 297
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 432
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
21 мая 2021
Просмотров: 216
Чому нам потрібен Стефаник?
"Любив свою дорогу, не сходив з неї ніколи. У днину вона була безконечна, як промінь сонця, а вночі над нею всі звізди ночували. Земля цвила і ...
воскресенье, 23 мая 2021 08:25

Кому помогут объятия с деревьями и прогулки под звездами - медицинский гороскоп на 23 мая

  Комментировать
Кому помогут объятия с деревьями и прогулки под звездами - медицинский гороскоп на 23 мая
Это время интимных открытий. Переживете очередной медовый месяц. Фото: pixabay.com

23 мая легко будет подхватить грибок. Не носите чужую обувь, не пользуйтесь чужими полотенцами. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Трудно будет сосредоточиться на работе, - говорит астролог. - Вы быстро будете уставать. В воскресенье лучше отдохнуть. Замедлится обмен веществ. Активно могут откладываться соли. Не стоит проводить много времени на солнце. Загар навредит. Мигрень начнет надоедать через метеозависимость. Наиболее нервными будут чувствовать себя Овны, Весы и Рыбы. Снять стресс и усталость, восстановить силы и вернуть вдохновение помогут объятия с деревьями и прогулки под звездами. Больше времени проводите у дуба, калины и черешни".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не перегружайте сердце и печень. Кофе и чай замените на компот из сухофруктов.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Будет беспокоить бессонница. Не стоит смотреть фильмов ужасов перед сном

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Следите, чтобы дети не брали в рот игрушек. Появятся стоматиты. Не стоит удалять зубы и делать протезирование.

Рак (22 июня - 22 июля)

Операции на груди лучше планировать на четверг. Принимайте успокоительное. Не нервничайте, и мигрень отступит.

Лев (23 июля - 23 августа)

Если хотите забыть о боли в печени, откажитесь от алкоголя и жирной пищи.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не стоит дискутировать о политике за семейным столом. Поэтому пересваритеся с друзьями и родственниками. Испортите и настроение, и аппетит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех

Весы (24 сентября - 23 октября)

Осторожно с потреблением продуктов, которые имеют в своем составе мед. Берегитесь укуса пчел.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Следите за тем, что едите. Есть риск пищевых отравлений.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Обогатите рацион миглалем и грецкими орехами.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Принимайте противозачаточные средства, если не планируете беременность.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Удачное время, чтобы покупать велосипеды и тренажеры. К лету удастся вернуть себя в форму.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Это время интимных открытий. Переживете очередной медовый месяц.

Астролог рассказала, что надо успеть сделать за 10 дней до лета.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кому помогут объятия с деревьями и прогулки под звездами - медицинский гороскоп на 23 мая». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
мая

Мужчина покорил Эверест в 80 лет

Самое читаемое
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 13977
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет Просмотров: 4626
Букмекеры назвали победителя Евровидения-2021
Букмекеры назвали победителя Евровидения-2021
 Просмотров: 3762
14-летнего парня замучили и выбросили на рельсы. Следствие поставило точку в резонансном деле
14-летнего парня замучили и выбросили на рельсы. Следствие поставило точку в резонансном деле
 Просмотров: 3222
&quot;Жить в кайф&quot;: самая популярная блогер Украины отметила день рождения в минибикини
"Жить в кайф": самая популярная блогер Украины отметила день рождения в минибикини
5
 Просмотров: 3087
Общество
Долгожданное тепло: сегодня в Украине почти лето
Долгожданное тепло: сегодня в Украине почти лето Просмотров: 72
Мужчина покорил Эверест в 80 лет
Мужчина покорил Эверест в 80 лет
 Просмотров: 54
Коронавирус в Украине: в каких областях больше всего больных
Коронавирус в Украине: в каких областях больше всего больных Просмотров: 288
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
 Просмотров: 846
Народные приметы 23 мая: какое растение сегодня набирает магическую силу
Народные приметы 23 мая: какое растение сегодня набирает магическую силу Просмотров: 324
Больше всего комментируют
8
Стерненка могут вернуть в СИЗО - активисты готовят новый поход на Банковую
5
"Это просто отвратительно" - женщина обругала парад вышиванок в своем городе
3
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
3
Зеленский держится за Ермака. Какая причина
2
Украина хочет получить от НАТО понимание перспектив членства - представитель МИД
Голосов: 56309
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть