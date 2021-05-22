Кому помогут объятия с деревьями и прогулки под звездами - медицинский гороскоп на 23 мая

Это время интимных открытий. Переживете очередной медовый месяц. Фото: pixabay.com

23 мая легко будет подхватить грибок. Не носите чужую обувь, не пользуйтесь чужими полотенцами. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Трудно будет сосредоточиться на работе, - говорит астролог. - Вы быстро будете уставать. В воскресенье лучше отдохнуть. Замедлится обмен веществ. Активно могут откладываться соли. Не стоит проводить много времени на солнце. Загар навредит. Мигрень начнет надоедать через метеозависимость. Наиболее нервными будут чувствовать себя Овны, Весы и Рыбы. Снять стресс и усталость, восстановить силы и вернуть вдохновение помогут объятия с деревьями и прогулки под звездами. Больше времени проводите у дуба, калины и черешни".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не перегружайте сердце и печень. Кофе и чай замените на компот из сухофруктов.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Будет беспокоить бессонница. Не стоит смотреть фильмов ужасов перед сном

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Следите, чтобы дети не брали в рот игрушек. Появятся стоматиты. Не стоит удалять зубы и делать протезирование.

Рак (22 июня - 22 июля)

Операции на груди лучше планировать на четверг. Принимайте успокоительное. Не нервничайте, и мигрень отступит.

Лев (23 июля - 23 августа)

Если хотите забыть о боли в печени, откажитесь от алкоголя и жирной пищи.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не стоит дискутировать о политике за семейным столом. Поэтому пересваритеся с друзьями и родственниками. Испортите и настроение, и аппетит.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Осторожно с потреблением продуктов, которые имеют в своем составе мед. Берегитесь укуса пчел.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Следите за тем, что едите. Есть риск пищевых отравлений.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Обогатите рацион миглалем и грецкими орехами.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Принимайте противозачаточные средства, если не планируете беременность.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Удачное время, чтобы покупать велосипеды и тренажеры. К лету удастся вернуть себя в форму.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Это время интимных открытий. Переживете очередной медовый месяц.

Астролог рассказала, что надо успеть сделать за 10 дней до лета.