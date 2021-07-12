Кому не страшны болезни и плохое самочувствие - медицинский гороскоп

Есть опасность заболевания ангиной. Не пейте напитков из холодильника. Фото: pixabay.com

12 июля проснитесь раньше, чем обычно. Встретьте восход солнца, займитесь закаливанием или утренней пробежкой. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Уделите больше внимания уходу за полостью рта, - говорит астролог. - Для удаления и протезирования зубов день неблагоприятный. Есть опасность заболевания ангиной. Не пейте напитков из холодильника. Охлаждайте тело постепенно после интенсивных физических упражнений. Болезни и плохое самочувствие не страшны Тельцам, Весам, Львам и Скорпионам. Вы будете чувствовать себя лучше других".

Овен

Примите контрастный душ. Сделайте зарядку. Активизируйте кровообращение. Тогда днем будете чувствовать себя лучше.

Телец

Напомнят о себе бывшие травмы головы. Могут случиться приступы мигрени. Берите с собой обезболивающие таблетки, когда едете в путешествие.

Близнецы

Обостряется обоняние. Плохо будут переноситься слишком резкие запахи. Не используйте духов. Хорошо проветривайте рабочее помещение.

Рак

Не желательно проводить физиотерапевтические процедуры. Они могут плохо повлиять на работу сердца. Отложите на несколько дней поход в сауну.

Лев

Резкое изменение температуры блюд может привести к появлению трещин на эмали зубов. Не допускайте преждевременного ее разрушения.

Дева

Откажитесь от длительных переходов. Будут быстро уставать ноги. Избегайте появлению отеков. Пейте мочегонные отвары.

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Весы

Делать операции на органах желудочно-кишечной системы опасно. Возможны серьезные послеоперационные осложнения. Хорошо пройдет визит к стоматологу.

Скорпион

Ухудшается обмен веществ. Сдерживайте свой аппетит. Переедание приведет к увеличению веса.

Стрелец

Обезвоживание организма становится причиной преждевременного старения кожи. Пейте больше чистой воды. Пользуйтесь увлажняющими кремами.

Козерог

Трудно будет удерживать эмоциональное равновесие. Уменьшайте количество контактов с людьми. Чрезмерная перегрузка может привести к нервным срывам.

Водолей

Позаботьтесь об удобном положение спины во время сна и работы. Избегайте развития сколиоза.

Рыбы

Подбирать линзы и очки в этот день не следует. Острота зрения будет колебаться в течение дня в зависимости от вашей усталости.

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