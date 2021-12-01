Компания Ferrexpo поставила современное дорогостоящее оборудование для медицинских учреждений города Горишние Плавни

Городское коммунальное некоммерческое предприятие "Центр первичной медико-санитарной помощи" города Горишние Плавни получило техническую помощь от компании Ferrexpo. Общая стоимость затрат на проектные и подготовительные работы, монтаж оборудования ведущих мировых производителей и расходные материалы, поставленные компанией Ferrexpo для медицинского учреждения, составляет более 7,8 млн грн.

Комплект оборудования включает: мониторы пациента, многофункциональные койки, холодильники, пульсоксиметры, шприцевые насосы и инфузионные насосы, а также кислородный концентратор и множество средств защиты, расходных материалов и другого медицинского инвентаря.

"В условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса, материально-техническое обеспечение медицинских учреждений выходит на первый план, и потому только объединение усилий медиков, городских властей и ответственного бизнеса позволяют оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Мы продолжаем поддерживать медицинские учреждения в столь сложные времена и хочу заверить, что мы не будем стоять в стороне от потребностей местных громад и впредь. Громады всегда могут рассчитывать на нашу помощь", - отметил Юрий Химич, руководитель направления КСО Компании Ferrexpo.





Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайвани, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.