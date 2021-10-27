Комфортная, но с осадками: какой погодой удивит ноябрь

В первой декаде ноября потеплеет. Фото: pixabay.com

Второй месяц осени начнется с тепла. Максимальная температура днем ​​будет достигать +13С°, ночью -15С°.

Средняя лунная температура в ноябре составит +1...7С°. Количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что в пределах нормы, рассказывает Gazeta.ua синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха:

"В первой декаде месяца потеплеет. Начало ноября будет приятным, комфортным, еще без морозов. Но по ощущениям будет осенняя погода, потому что ноябрь начнется с дождей. Их будет больше, чем в октябре".

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Осадки в Украине начнутся 2 ноября. Этот день будет пасмурным, местами - с прояснениями. В среду 3 ноября дожди накроют всю Украину. Сухая, но пасмурная погода ожидается только в западных и местами в восточных областях. 4 ноября дожди перейдут к востоку. В этот день осадки ожидаются практически по всему Левобережью.

В Украине состояние посевов озимых зерновых культур находится в удовлетворительном состоянии.

"Есть проблема только с влагой. В конце октября на многих площадях наблюдаются неоптимальные условия посевов из-за дефицита осадков. Это сохраняется в большинстве областей еще с начала сентября. Отсутствие почвенной влаги способствует замедлению роста и развития растений. Поэтому на отдельных площадях всходы отсутствуют или сжиженые. Если в ноябре пройдут дожди, это поможет улучшить состояние посевов", - говорит агроном Александр Денченко.

В Крыму и Карпатах выпал первый снег. На плато крымской горы Ай-Петри температура воздуха составляет два градуса тепла. Снег покрыл крыши зданий и деревья, местами даже лег на землю. На горе Поп Иван Черногорский, температура воздуха составила - 6°С.