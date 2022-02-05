Командование объединенных сил ВСУ празднует вторую годовщину: фото

В субботу, 5 февраля, Командование объединенных сил ВСУ отмечает вторую годовщину.

Командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев записал видеообращение с приветствием. Его опубликовали на странице Командования в Facebook.

"Два года назад было создано Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины. Это ознаменовало переход на стандарты и структуры НАТО и отвечало современным стратегиям и требованиям развития современной украинской армии. Нами проведена кропотливая работа по изучению опыта Вооруженных сил ведущих мира и его адаптации. Благодаря тесному сотрудничеству с иностранными партнерами и советниками, которые делятся с нами своими наработками по подготовке и проведению военных операций, мы сделали значительный шаг вперед, адаптируя новейшие подходы и стратегии к условиям развития и усовершенствования нашего Командования", - сказал Наев.

Он поблагодарил всех, кто своими действиями способствовал развитию Командования объединенных сил.

"Основанием этого стал боевой опыт, полученный во время Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Хочу подчеркнуть, что за каждой победой или положительным событием стоит реальный человек или подразделение. Спасибо за поддержку всем, кто практическими действиями, пониманием, конструктивными советами способствовал в работе, а также выразить уверенность в том, что от совместных усилий зависит развитие как нашего Командования, так и Вооруженных Сил Украины в целом. Добра, согласия, оптимизма, семейного уюта и безоговорочной веры в победу! Пусть рядом с Вами всегда будет надежная поддержка родных и боевых собратьев", - добавил Командующий объединенными силами.

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Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины — штатный, стратегический уровень орган военного управления всеми межвидовыми и межведомственными группировками войск для проведения операций по заданию Верховного Главнокомандующего ВС Украины и Генштаба ВС. Отвечает за проведение объединенных операций на территории Украины, а также миротворческие операции за ее пределами.