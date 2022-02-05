Командование объединенных сил ВСУ празднует вторую годовщину: фото

 
Ексклюзивы
1/5
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
Просмотров: 63
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
Просмотров: 90
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 333
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Просмотров: 1080
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Просмотров: 1233
Снайпера, гранатометы и безумные перестрелки: как проходили масштабные "бои с агрессором" за Припять - фото, видео
Снайпера, гранатометы и безумные перестрелки: как проходили масштабные "бои с агрессором" за Припять - фото, видео
Просмотров: 1935
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Просмотров: 369
"Некоторые страны ЕС не хотят раздражать Путина": почему Украину не взяли в Кибер-НАТО
"Некоторые страны ЕС не хотят раздражать Путина": почему Украину не взяли в Кибер-НАТО
Просмотров: 486
В Припяти идут масштабные бои с врагом - под Киевом стартовали военные учения: фото, видео
В Припяти идут масштабные бои с врагом - под Киевом стартовали военные учения: фото, видео
Просмотров: 2412
Днепровский стрелок отказался от всех показаний и сменил адвокатов
Днепровский стрелок отказался от всех показаний и сменил адвокатов
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
10
6
4
5
8
Командование объединенных сил ВСУ празднует вторую годовщину: фото
Командование объединенных сил ВСУ празднует вторую годовщину: фото
Дуля и киевский торт: для iOS создали &quot;украинские&quot; эмодзи
Дуля и киевский торт: для iOS создали "украинские" эмодзи
Самый высокий монумент Украины &quot;одели&quot; в сине-желтые цвета: невероятные фото
Самый высокий монумент Украины "одели" в сине-желтые цвета: невероятные фото
Могилянка &amp; Шкарлет: кто победит в войне за образование
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Радиация и химическое оружие: военным ВСУ устроили учения на границе
Радиация и химическое оружие: военным ВСУ устроили учения на границе
Видео
Все видео
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
Зеленский тянет с антиукраинским телеканалом Мураева – Стерненко
Зеленский тянет с антиукраинским телеканалом Мураева – Стерненко
Автор репа о Порошенко написал песню о "слуге" Трухине
Автор репа о Порошенко написал песню о "слуге" Трухине
В "Дію" теперь можно добавить сертификат о бустере. Как это сделать
В "Дію" теперь можно добавить сертификат о бустере. Как это сделать
Интервью
1/5
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1494
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 972
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 387
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1179
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 1008
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
04 февраля 2022
Просмотров: 297
Де вона?
"Кому вірити? Вірте Україні!" – помуркує телевізійний чорнобровець у краватці й водить носом-дзьобиком. Владні штандарти і герб за його спиною ...
суббота, 05 февраля 2022 11:35

Командование объединенных сил ВСУ празднует вторую годовщину: фото
10

  Комментировать

В субботу, 5 февраля, Командование объединенных сил ВСУ отмечает вторую годовщину.

Командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев записал видеообращение с приветствием. Его опубликовали на странице Командования в Facebook.

"Два года назад было создано Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины. Это ознаменовало переход на стандарты и структуры НАТО и отвечало современным стратегиям и требованиям развития современной украинской армии. Нами проведена кропотливая работа по изучению опыта Вооруженных сил ведущих мира и его адаптации. Благодаря тесному сотрудничеству с иностранными партнерами и советниками, которые делятся с нами своими наработками по подготовке и проведению военных операций, мы сделали значительный шаг вперед, адаптируя новейшие подходы и стратегии к условиям развития и усовершенствования нашего Командования", - сказал Наев.

Он поблагодарил всех, кто своими действиями способствовал развитию Командования объединенных сил.

"Основанием этого стал боевой опыт, полученный во время Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Хочу подчеркнуть, что за каждой победой или положительным событием стоит реальный человек или подразделение. Спасибо за поддержку всем, кто практическими действиями, пониманием, конструктивными советами способствовал в работе, а также выразить уверенность в том, что от совместных усилий зависит развитие как нашего Командования, так и Вооруженных Сил Украины в целом. Добра, согласия, оптимизма, семейного уюта и безоговорочной веры в победу! Пусть рядом с Вами всегда будет надежная поддержка родных и боевых собратьев", - добавил Командующий объединенными силами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снайпера, гранатометы и безумные перестрелки: как проходили масштабные "бои с агрессором" за Припять - фото, видео

Фото:FB/JointForcesCommandAFU
Фото:FB/JointForcesCommandAFU
Фото:FB/JointForcesCommandAFU
Фото:FB/JointForcesCommandAFU
Фото:FB/JointForcesCommandAFU

Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины — штатный, стратегический уровень орган военного управления всеми межвидовыми и межведомственными группировками войск для проведения операций по заданию Верховного Главнокомандующего ВС Украины и Генштаба ВС. Отвечает за проведение объединенных операций на территории Украины, а также миротворческие операции за ее пределами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Командование объединенных сил ВСУ празднует вторую годовщину: фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
февраля

Храм, мечеть, музей и снова мечеть: как менялось назначение Айя-Софии

Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят

Самое читаемое
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
6
 Просмотров: 16750
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
 1 Просмотров: 13266
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину Просмотров: 10710
Сбитый в Беларуси &quot;украинский&quot; беспилотник оказался российским
Сбитый в Беларуси "украинский" беспилотник оказался российским Просмотров: 6597
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово &quot;атакуют&quot; туристы
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
31
 Просмотров: 6570
Общество
Украинцы рассказали, сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни
Украинцы рассказали, сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни Просмотров: 621
Коронавирус не отступает: сколько украинцев заболели за прошлые сутки
Коронавирус не отступает: сколько украинцев заболели за прошлые сутки Просмотров: 531
Гороскоп на выходные: астролог рассказала, что будет с долларом и нашими сбережениями
Гороскоп на выходные: астролог рассказала, что будет с долларом и нашими сбережениями
 Просмотров: 801
Сегодня узнаем, будет ли жарким август и кому придется голодать
Сегодня узнаем, будет ли жарким август и кому придется голодать Просмотров: 801
Император подверг учителя и ученика пыткам – их казнили поочередно
Император подверг учителя и ученика пыткам – их казнили поочередно Просмотров: 585
Больше всего комментируют
3
"Кролики" на кремлевском ТВ жаловались на Украину
2
Тысячи подозрений и обвинительных актов. ГБР могут критиковать по заказу "влиятельных врагов"
2
Сторонница российской агрессии и фанатка Путина Успенская споет с Каменских на "Интере"
1
ГБР увидело хищения в "Голосе" – Рудык уже допросили
1
Первого "слугу народа" объявили в розыск
Голосов: 58409
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть