Коломойский поддержал Богдана на посту главы АП

Коломойский считает целесообразным назначение Богдана главой АП. Фото: ЕП

Олигарх Игорь Коломойский считает, что Андрей Богдан, назначенный на должность главы Администрации президента Украины, профессионал и очень важен для новой украинской власти.

"Он был чиновником, он знает, как работает документооборот, что вы можете и не можете подписать. Это важно для того, чтобы вы в первый же день не стали мишенью для всех метателей грязи", - сказал Коломойский в интервью Financial Times.

Также Коломойский отметил, что президента Владимира Зеленского теперь всегда будут с ним связывать. Олигарх считает, что люди будут ему симпатизировать, если Зеленский выполнит свои предвыборные обещания, в противном случае "Коломойский будет воплощением дьявола".

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"Даже если я и пальцем не шевельну", - подчеркнул он.

Иск против президента Украины Владимира Зеленского подала неправительственная организация "Общественный люстрационный комитет". Требуют отменить указ о назначении юриста Андрея Богдана главой Администрации.