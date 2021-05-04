Коллективный иммунитет от Covid-19 может быть недостижимым - американские ученые

Коллективный иммунитет от Covid-19 может быть мифом. Фото: Reuters

Несмотря на всеобъемлющую кампанию вакцинации в США и бесперебойные поставки вакцины американские ученые сомневаются, что страна достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу.

Сейчас в Соединенных Штатах, где вакцинация поставлена ​​на поток и обеспечена широкая пропускная способность для прививки взрослого населения, начали возникать сомнения в способности США достичь коллективного иммунитета, пишет издание The New York Times

"Ежедневные показатели вакцинации падают, и среди ученых и экспертов в области здравоохранения существует общий консенсус, что порог коллективного иммунитета недостижим - по крайней мере в ближайшем будущем, а возможно, никогда", - отмечает издание.

Причиной называется большое количество мутаций коронавируса, а также нежелание почти трети взрослого населения в США вакцинироваться. При этом подчеркивается, что для формирования коллективного иммунитета необходимо наличие антител в не менее 80% населения.

"Вряд ли вирус исчезнет. Однако мы хотим сделать все от нас зависящее, чтобы убедиться, что инфекция может перейти в более легкую форму", - отметил в этой связи биолог.

Американские ученые приходят к выводу, что вместо долгожданного исчезновения вирус, скорее всего, станет "управляемой угрозой", которая будет циркулировать годами, вызывая массовую госпитализацию и летальные случаи, правда, в значительно меньшем количестве.

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Во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что в 2022 году для обеспечения вакцинации против Covid-19 необходимо до 45 млрд долларов.