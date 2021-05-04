Коллективный иммунитет от Covid-19 может быть недостижимым - американские ученые

 
Ексклюзивы
1/5
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2187
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 630
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1089
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 675
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 432
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2223
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 603
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3735
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 972
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
4 Просмотров: 378
Фото
Все фото
5
9
13
10
16
&quot;Дневник коронавируса и новое дело&quot; - украинка об изменениях в Италии во время коронакризиса
"Дневник коронавируса и новое дело" - украинка об изменениях в Италии во время коронакризиса
Возле Черновцов расцвело тюльпановое поле
Возле Черновцов расцвело тюльпановое поле
Экологическое бедствие может лишить воды целый район Запорожской области
Экологическое бедствие может лишить воды целый район Запорожской области
Главную площадь Виннице украсили писанками-великанами: яркие фото
Главную площадь Виннице украсили писанками-великанами: яркие фото
Патриоты, ветераны и неравнодушные: Одесса собралась на Марш защитников города
Патриоты, ветераны и неравнодушные: Одесса собралась на Марш защитников города
Видео
Все видео
Курили, пили и задували свечи - подростки устроили дебош в церкви
Курили, пили и задували свечи - подростки устроили дебош в церкви
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Московский поп освятил верующих прямо из ведра: креатив показали на видео
Московский поп освятил верующих прямо из ведра: креатив показали на видео
Онлайн-кинотеатр Takflix запустил интерфейс для коллективного просмотра
Онлайн-кинотеатр Takflix запустил интерфейс для коллективного просмотра
Не трогайте деревья. У нас дети: на Волыне селяне просят остановить сплошную вырубку леса
Не трогайте деревья. У нас дети: на Волыне селяне просят остановить сплошную вырубку леса
Интервью
1/5
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 630
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 675
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 423
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2223
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3735
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
03 мая 2021
Просмотров: 324
Дивна традиція
– У родичів жінки є дивна традиція – домашніх тварин називають іменами політиків, які їх розчарували, – розповідає Андрій. Із ...
вторник, 04 мая 2021 04:20

Коллективный иммунитет от Covid-19 может быть недостижимым - американские ученые

  Комментировать
Коллективный иммунитет от Covid-19 может быть недостижимым - американские ученые
Коллективный иммунитет от Covid-19 может быть мифом. Фото: Reuters

Несмотря на всеобъемлющую кампанию вакцинации в США и бесперебойные поставки вакцины американские ученые сомневаются, что страна достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу.

Сейчас в Соединенных Штатах, где вакцинация поставлена ​​на поток и обеспечена широкая пропускная способность для прививки взрослого населения, начали возникать сомнения в способности США достичь коллективного иммунитета, пишет издание The New York Times

"Ежедневные показатели вакцинации падают, и среди ученых и экспертов в области здравоохранения существует общий консенсус, что порог коллективного иммунитета недостижим - по крайней мере в ближайшем будущем, а возможно, никогда", - отмечает издание.

Причиной называется большое количество мутаций коронавируса, а также нежелание почти трети взрослого населения в США вакцинироваться. При этом подчеркивается, что для формирования коллективного иммунитета необходимо наличие антител в не менее 80% населения.

"Вряд ли вирус исчезнет. Однако мы хотим сделать все от нас зависящее, чтобы убедиться, что инфекция может перейти в более легкую форму", - отметил в этой связи биолог.

Американские ученые приходят к выводу, что вместо долгожданного исчезновения вирус, скорее всего, станет "управляемой угрозой", которая будет циркулировать годами, вызывая массовую госпитализацию и летальные случаи, правда, в значительно меньшем количестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дневник коронавируса и новое дело" - украинка об изменениях в Италии во время коронакризиса

Во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что в 2022 году для обеспечения вакцинации против Covid-19 необходимо до 45 млрд долларов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коллективный иммунитет от Covid-19 может быть недостижимым - американские ученые». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
10
 Просмотров: 22807
Принцессе Шарлотте шесть лет - чем она живет и какое будущее ее ждет
Принцессе Шарлотте шесть лет - чем она живет и какое будущее ее ждет
 Просмотров: 6264
Врала об оргазме: Alyona Alyona рассказала о первом сексе и партнере
Врала об оргазме: Alyona Alyona рассказала о первом сексе и партнере Просмотров: 5814
&quot;Не того цвета&quot;: женщину оштрафовали за бело-красные носки
"Не того цвета": женщину оштрафовали за бело-красные носки Просмотров: 5454
Гороскоп на 3-9 мая: чья жизнь изменится в этот судьбоносный период
Гороскоп на 3-9 мая: чья жизнь изменится в этот судьбоносный период
 Просмотров: 4770
Общество
Церковный праздник 4 мая - что сегодня отмечаем
Церковный праздник 4 мая - что сегодня отмечаем Просмотров: 36
В центре Киева расцвели сотни тысяч тюльпанов
В центре Киева расцвели сотни тысяч тюльпанов Просмотров: 9
День Ангела 4 мая - кто сегодня именинник
День Ангела 4 мая - кто сегодня именинник Просмотров: 36
Пенсию нельзя будет получить через Укрпочту
Пенсию нельзя будет получить через Укрпочту Просмотров: 45
В ВОЗ подсчитали сумму, которая может понадобиться для вакцинации от Covid-19 большинства человечества
В ВОЗ подсчитали сумму, которая может понадобиться для вакцинации от Covid-19 большинства человечества Просмотров: 45
Больше всего комментируют
4
Ликвидировали террориста №1
3
Вернутся с трембитой: супруги Зеленские отдыхают на Прикарпатье
3
Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было - Арьев
2
"Говорите: венгры - наши друзья" - скандальный Тищенко устроил "шоу" на таможне
2
При подготовке закона об олигархах будут учитывать опыт США
Голосов: 56116
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть