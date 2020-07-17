Количество выздоровлений превысило количество новых больных: последние данные о коронавирусе в Украине

В Украине за последние сутки обнаружили 809 новых больных коронавирус.

Таким образом с начала эпидемии в стране имеем 57 264 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 1456 человек умерли, 11 - за последние сутки.

Выздоровели 29 769, 838 пациентов - за последние сутки, сообщает Минздрав.

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Коронавирусную болезнь обнаружили:

Винницкая область - 2253 случая;

Волынская область - 3188 случаев;

Днепропетровская область - 1174 случая;

Донецкая область - 781 случай;

Житомирская область - 1580 случаев;

Закарпатская область - 4229 случаев;

Запорожская область - 658 случаев;

Ивано-Франковская область - 3309 случаев;

Кировоградская область - 677 случаев;

г. Киев - 6689 случаев;

Киевская область - 3184 случая;

Львовская область - 7754 случая;

Луганская область - 100 случаев;

Николаевская область - 504 случая;

Одесская область - 2435 случаев;

Полтавская область - 347 случаев;

Ровенская область - 4940 случаев;

Сумская область - 352 случая;

Тернопольская область - 2358 случаев;

Харьковская область - 2909 случаев;

Херсонская область - 207 случаев;

Хмельницкая область - 942 случая;

Черновицкая область - 5262 случая;

Черкасская область - 800 случаев;

Черниговская область - 632 случая.

Первый миллиард вакцин от коронавируса будет направлен в страны с низким и средним уровнем дохода. В первую очередь вакцину могут получить медработники, люди с сопутствующими заболеваниями и те, кому больше 65 лет. Об этом сообщил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.