Количество выздоровлений превысило количество новых больных: последние данные о коронавирусе в Украине

В Украине за последние сутки обнаружили 809 новых больных коронавирус.
Таким образом с начала эпидемии в стране имеем 57 264 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 1456 человек умерли, 11 - за последние сутки.
Выздоровели 29 769, 838 пациентов - за последние сутки, сообщает Минздрав.
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Коронавирусную болезнь обнаружили:
Винницкая область - 2253 случая;
Волынская область - 3188 случаев;
Днепропетровская область - 1174 случая;
Донецкая область - 781 случай;
Житомирская область - 1580 случаев;
Закарпатская область - 4229 случаев;
Запорожская область - 658 случаев;
Ивано-Франковская область - 3309 случаев;
Кировоградская область - 677 случаев;
г. Киев - 6689 случаев;
Киевская область - 3184 случая;
Львовская область - 7754 случая;
Луганская область - 100 случаев;
Николаевская область - 504 случая;
Одесская область - 2435 случаев;
Полтавская область - 347 случаев;
Ровенская область - 4940 случаев;
Сумская область - 352 случая;
Тернопольская область - 2358 случаев;
Харьковская область - 2909 случаев;
Херсонская область - 207 случаев;
Хмельницкая область - 942 случая;
Черновицкая область - 5262 случая;
Черкасская область - 800 случаев;
Черниговская область - 632 случая.
Первый миллиард вакцин от коронавируса будет направлен в страны с низким и средним уровнем дохода. В первую очередь вакцину могут получить медработники, люди с сопутствующими заболеваниями и те, кому больше 65 лет. Об этом сообщил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.
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