Количество пользователей приложения "Дия 2.0" приблизилась к 4 млн

Приложение "Дия 2.0" загрузили почти 4 млн. Пользователей. Фото: diia.gov.ua

Количество пользователей украинского электронного сервиса государственных услуг приложения "Дия 2.0" приблизилась к 4 млн.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram-канале.

По его данным, в течение февраля ежедневно добавляли приложение "Дия 2.0" по 10-20 тыс. пользователей. Статистика распределения по платформам выглядит так: 66,4% пользователи Android, 31,1% пользователи IOS, 2,5% пользователи HUAWEI.

В среднем в день приложением пользуются 220 тыс. человек, которые пересылают копии документов и предъявляют QR-код. Чаще всего цифровые копии документов для передачи и подтверждения используются в следующих сферах.

1. Финансовый сектор. Тройка лидеров: Nova Pay, Monobank, А-банк.

2. Логистическая сфера. Тройка лидеров: "Новая Почта", Укрпочта, SAT.

3. Кредитный сектор. Тройка лидеров: Miloan, Tengo, MoneyVeo.

4. Другие сферы. Публичный сектор: ЦНАП, ритейл, телеком и тому подобное.

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Команда Минцифры работает над услугой "Статический QR". Функция позволит бизнесу генерировать QR-код и получать от пользователей приложения цифровые копии документов без интеграции через API.

"Уверен, что принцип people to people ускорит развитие технологии в геометрической прогрессии", - заявил Федоров.

Приложение "Дия" - украинский электронный сервис государственных услуг, название сокращенное от '' Держава и я". Сервис включает в себя веб-портал с публичными услугами онлайн и мобильное приложение. Презентация проекта состоялась 6 февраля 2020-го, а портал государственных услуг ''Дия'' доступен украинцам с 15 апреля. С 22 апреля в приложении появились цифровые паспорта, которые имеют такие же возможности, как бумажные. По состоянию на 24 апреля его загрузили 2,3 млн украинцев. В октябре 2020-го Минцифры обновило приложение "Дия" до версии 2.0, добавив новые документы и услуги. За 10 дней обновленное приложение загрузили 1 млн пользователей.