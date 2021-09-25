Количество "оранжевых" областей уменьшилось

Оранжевому уровню эпидемической опасности соответствуют четыре области Украины - Днепропетровская, Донецкая, Тернопольская и Черкасская.
В этих областях превышен показатель динамики уровня госпитализаций, норма которого определена на уровне не более 50%, сообщает Минздрав.
В Днепропетровской области он составляет 52,6%, в Донецкой - 73,5%, в Тернопольской - 53,7%, а в Черкасской - 107%.
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Остальные области соответствуют желтом уровню эпидбезопасности.
Кроме того, во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей, превышен показатель уровня заболеваемости, который не должен превышать 75 случаев на 100 тыс. населения.
Самый высокий он в Луганской области - 436, а также в Черновицкой - 399.
В Украине девять регионов достигли оранжевого уровня эпидбезопасности по показателям заболеваемости коронавирусом.
По состоянию на 24 сентября в оранжевую зону отнесли Киев, Днепропетровске, Донецке, Киевскую, Луганскую, Николаевскую, Харьковскую, Херсонскую и Черкасскую области, говорится на сайте Министерства здравоохранения.
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