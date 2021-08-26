Количество Covid-больных стремительно растет: свежая статистика

Всего в Украине провели более 11,8 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 1581 новый случай коронавирусной инфекции. В частности, заболели 104 ребенка и 38 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 278 171 человек. Умерли 53 566 пациентов, из них 45 – за последние сутки. Выздоровели 2 203 429 человек, за последние сутки – 1269, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 52 427 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 23 120, ИФА – 7 427. Также сделали 21 880 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,8 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 264 случая;

Винницкая область - 46 случаев;

Волынская область - 16 случаев;

Днепропетровская область - 79 случаев;

Донецкая область - 161 случай;

Житомирская область - 33 случая;

Закарпатская область - 21 случай;

Запорожская область - 54 случая;

Ивано-Франковская область - 23 случая;

Киевская область - 56 случаев;

Кировоградская область - 13 случаев;

Луганская область - 93 случая;

Львовская область - 40 случаев;

Николаевская область - 34 случая;

Одесская область - 119 случаев;

Полтавская область - 40 случаев;

Ровенская область - 41 случай;

Сумская область - 24 случая;

Тернопольская область - 48 случаев;

Харьковская область - 105 случаев;

Херсонская область - 50 случаев;

Хмельницкая область - 48 случаев;

Черкасская область - 35 случаев;

Черновицкая область - 81 случай;

Черниговская область - 57 случаев.

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Украина получила от Польши 650 тыс. доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Их уже распределили по регионам. В августе-сентябре страна получит еще 6,5 млн доз вакцин. Также Польша передала Украине средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и кардиомониторы. Их в ближайшее время доставят в украинские больницы.