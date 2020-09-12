Коли в Україні почнуться дощі та похолодання

Синоптики прогнозируют, что до конца следующей недели в Украине начнутся дожди.
На большинство территорий атмосферный фронт придет с 17-18 сентября, передает Gismeteo.
В южных областях будет сухо, солнечно и тепло в начале третьей декады сентября.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сухо и солнечно - какая погода будет на выходных
В Киев похолодание до +13+15 днем и дожди придут в следующую пятницу.
К этому времени в стране будет "молодое бабье лето".
Бабье лето придет в Украину дважды, первая его волна накроет страну уже в сентябре. До 20-х чисел первый месяц осени будет очень теплым, а то и жарким. Третья декада сентября начнется с похолодания и кратковременных дождей, но конец месяца также порадует теплом, говорит народный синоптик Владимир Деркач.
Комментарии