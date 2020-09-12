Коли в Україні почнуться дощі та похолодання

В Украину придет осенняя погода. Фото: pexels.com

Синоптики прогнозируют, что до конца следующей недели в Украине начнутся дожди.

На большинство территорий атмосферный фронт придет с 17-18 сентября, передает Gismeteo.

В южных областях будет сухо, солнечно и тепло в начале третьей декады сентября.

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В Киев похолодание до +13+15 днем и дожди придут в следующую пятницу.

К этому времени в стране будет "молодое бабье лето".

Бабье лето придет в Украину дважды, первая его волна накроет страну уже в сентябре. До 20-х чисел первый месяц осени будет очень теплым, а то и жарким. Третья декада сентября начнется с похолодания и кратковременных дождей, но конец месяца также порадует теплом, говорит народный синоптик Владимир Деркач.