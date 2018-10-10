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воскресенье, 14 октября 2018 08:20

Кокотюха объяснил, стоит ли делать выходной на День защитника Украины

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Кокотюха объяснил, стоит ли делать выходной на День защитника Украины
Андрей Кокотюха: на День Защитника Украины выходной делать не стоит Фото: Апостроф

В День защитника Украины выходной делать не стоит.

Об этом Gazeta.ua рассказал писатель Андрей Кокотюха.

Праздник отмечается в Украине 14 октября в день Покровы Пресвятой Богородицы одновременно с Днем Украинского казачества. С 2015 года является государственным праздником и нерабочим днем.

"Выходной для такого праздника выглядит искусственным. 23 февраля, как день советской армии, выходным не был, но прижился. Дополнительные уступки здесь излишни. На самом деле праздник станет масштабным только тогда, когда Украина сможет вывести единую национальную идею, которую будет отстаивать. Идеология есть в каждой стране, которая себя уважает. Россия себя уважает, у нее есть идеология. Она враждебна нам и всему миру, но она есть. Как только украинцы будут объединены вокруг какой-то идеи, тогда и День защитника приживется, как государственный праздник ", - говорит Кокотюха.

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Писатель считает, что защитниками Украины следует считать не только военных ВСУ, но и активных граждан.

"Сегодня вижу реальных защитников нашего государства на фронте и тех, кто себя так называет. Это прежде всего Служба безопасности Украины. Теракты еще продолжаются. Роль играет внешнее вмешательство, но внутреннюю безопасность мы не ощущаем. Защитник Украины не только тот, что стоит на передовой. Не только тот, кто ведет оборонительную войну по линии разграничения. Им могут считаться те, кто сегодня работает в тылу. Защитник Украины - это тот, кто добивается закрытия пропагандистских каналов, кто сможет наказать издателей "Вестей", руководителей ресурса "Страна.юа". Нанести урон врагу важно. Но он не только по ту сторону границы, а внутри Украины. Ощутимый во всех городах, где живем . День защитника Украины должен распространяться не только на ВСУ, а на всех сознательных граждан. Каждый на своем месте должен делать так, чтобы Украина чувствовала себя защищенной ", - говорит Андрей Кокотюха.

Украинский институт национальной памяти отмечает День защитника Украины фестивалем "История: UA".

Автор: Екатерина Лукьяшко
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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