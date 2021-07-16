Кого и как одарит середина лета - астролог сделала впечатляющий прогноз

На Рыб ждет приятное известие от родственников, Львы будут иметь пополнения в семье. Фото: pixabay.com

17 июля не игнорируйте боль в желудке. Посетите гастроэнтеролога. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это особое время для каждого знака зодиака, - говорит астролог. - На Рыб ждет приятное известие от родственников, Львы будут иметь пополнения в семье. Скорпионов и Весов середина лета порадует высокими заработками, Девы и Тельцы имеют шанс купить давно желанное жилье, а Водолеи наконец решатся завести домашнего любимца. Овнов и Стрельцов порадует крепкое здоровье и хорошее самочувствие, Близнецы, Девы и Козероги пойдут в долгожданный отпуск и встретят новых друзей".

Овен

Проведите разгрузочные дни. Ешьте небольшими порциями. Больше пейте. Отдайте предпочтение сокам и молочнокислым напиткам.

Телец

Начните лечение устаревшего кашля. Активизируйте вентиляцию легких. Не отказывайтесь от подвижных игр на свежем воздухе.

Близнецы

Не стоит в эти дни делать пирсинг или татуировки. Берегите кожу от повреждения. Она будет слишком уязвимой.

Рак

Обостряются болезни почек. Откажитесь от копченых и пересоленных блюд. Не употребляйте алкоголя.

Лев

Устройте полноценный отдых своим глазам. Не сидите долго за компьютером. Не проводите все время у телевизора. Читайте при полноценном освещении.

Дева

Не задерживайтесь слишком долго в постели. Вставайте пораньше. Принимайте утром контрастный душ. Вы будете чувствовать бодрость в течение дня.

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Весы

Следите за своими движениями во время похода или физической работы. Берегитесь растяжений связок и вывихов суставов.

Скорпион

Не следует обращаться к услугам мануального терапевта. Ложитесь спать на кровати с твердой поверхностью. Не провоцируйте развития сколиоза.

Стрелец

Поддержки потребует нервная система. Посвятите больше времени водным процедурам. Полезными будут восточные методики оздоровления.

Козерог

Начинать новый курс лечения не пора. Эффект от него будет минимальным. Ведите здоровый образ жизни.

Водолей

Повышается ломкость волос и ногтей. Предоставьте организму минеральную поддержку. Не следует красить волосы и стричь их.

Рыбы

Дайте своим мышцам хорошо поработать в эти дни. Боритесь с гиподинамией. Есть опасность развития застойных явлений в организме.

Астролог назвала 4 знака, которые имеют шанс разбогатеть в эти выходные.