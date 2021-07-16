Кого и как одарит середина лета - астролог сделала впечатляющий прогноз

 
Ексклюзивы
1/5
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Просмотров: 162
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Просмотров: 2448
"Идет пена, и дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, и дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Просмотров: 531
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
Просмотров: 153
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
Просмотров: 702
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
Просмотров: 810
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
Просмотров: 423
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Просмотров: 513
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 495
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 810
Фото
Все фото
8
10
10
5
5
День ангела 17 июля - как поздравлять именинников
День ангела 17 июля - как поздравлять именинников
Лучшие фото пятницы: социальная дистанция при молитве, разрушительные последствия стихии и заигрывания жирафов
Лучшие фото пятницы: социальная дистанция при молитве, разрушительные последствия стихии и заигрывания жирафов
&quot;Мы есть&quot;: родные пропавших без вести на Донбассе провели акцию
"Мы есть": родные пропавших без вести на Донбассе провели акцию
Эшли Грэм потрясла новостью о второй беременности
Эшли Грэм потрясла новостью о второй беременности
Оползень на трассе Киев-Одесса обвалил часть дороги
Оползень на трассе Киев-Одесса обвалил часть дороги
Видео
Все видео
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
"Идет пена, и дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, и дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Божественная мелодия: бельгийский костел заиграл колоколами гимн Украины
Божественная мелодия: бельгийский костел заиграл колоколами гимн Украины
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 630
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1872
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 549
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 639
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 351
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 июля 2021
Просмотров: 153
Собачі будки культури
Днями Ініціативна група "Першого грудня" та Український ПЕН виступили зі спільною заявою. Дали оцінку ситуації, в якій опинилися українські ...
суббота, 17 июля 2021 07:35

Кого и как одарит середина лета - астролог сделала впечатляющий прогноз

  Комментировать
Кого и как одарит середина лета - астролог сделала впечатляющий прогноз
На Рыб ждет приятное известие от родственников, Львы будут иметь пополнения в семье. Фото: pixabay.com

17 июля не игнорируйте боль в желудке. Посетите гастроэнтеролога. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это особое время для каждого знака зодиака, - говорит астролог. - На Рыб ждет приятное известие от родственников, Львы будут иметь пополнения в семье. Скорпионов и Весов середина лета порадует высокими заработками, Девы и Тельцы имеют шанс купить давно желанное жилье, а Водолеи наконец решатся завести домашнего любимца. Овнов и Стрельцов порадует крепкое здоровье и хорошее самочувствие, Близнецы, Девы и Козероги пойдут в долгожданный отпуск и встретят новых друзей".

Овен

Проведите разгрузочные дни. Ешьте небольшими порциями. Больше пейте. Отдайте предпочтение сокам и молочнокислым напиткам.

Телец

Начните лечение устаревшего кашля. Активизируйте вентиляцию легких. Не отказывайтесь от подвижных игр на свежем воздухе.

Близнецы

Не стоит в эти дни делать пирсинг или татуировки. Берегите кожу от повреждения. Она будет слишком уязвимой.

Рак

Обостряются болезни почек. Откажитесь от копченых и пересоленных блюд. Не употребляйте алкоголя.

Лев

Устройте полноценный отдых своим глазам. Не сидите долго за компьютером. Не проводите все время у телевизора. Читайте при полноценном освещении.

Дева

Не задерживайтесь слишком долго в постели. Вставайте пораньше. Принимайте утром контрастный душ. Вы будете чувствовать бодрость в течение дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 17-18 июля: какие знаки имеют шанс разбогатеть

Весы

Следите за своими движениями во время похода или физической работы. Берегитесь растяжений связок и вывихов суставов.

Скорпион

Не следует обращаться к услугам мануального терапевта. Ложитесь спать на кровати с твердой поверхностью. Не провоцируйте развития сколиоза.

Стрелец

Поддержки потребует нервная система. Посвятите больше времени водным процедурам. Полезными будут восточные методики оздоровления.

Козерог

Начинать новый курс лечения не пора. Эффект от него будет минимальным. Ведите здоровый образ жизни.

Водолей

Повышается ломкость волос и ногтей. Предоставьте организму минеральную поддержку. Не следует красить волосы и стричь их.

Рыбы

Дайте своим мышцам хорошо поработать в эти дни. Боритесь с гиподинамией. Есть опасность развития застойных явлений в организме.

Астролог назвала 4 знака, которые имеют шанс разбогатеть в эти выходные.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кого и как одарит середина лета - астролог сделала впечатляющий прогноз». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

В Атлантический океан упал самолет

Самое читаемое
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен 26 Просмотров: 28335
Аномальная жара спадет: назвали дату
Аномальная жара спадет: назвали дату 1 Просмотров: 11250
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
 1 Просмотров: 8586
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
 Просмотров: 6894
Рада уволила Авакова - ему пригрозили тюрьмой
Рада уволила Авакова - ему пригрозили тюрьмой 1 Просмотров: 5067
Общество
Где больше всего свирепствует Covid-19: свежая статистика
Где больше всего свирепствует Covid-19: свежая статистика
Гороскоп на 17-18 июля: какие знаки имеют шанс разбогатеть
Гороскоп на 17-18 июля: какие знаки имеют шанс разбогатеть
 Просмотров: 603
Народные приметы 17 июля - чьи желания сегодня сбудутся
Народные приметы 17 июля - чьи желания сегодня сбудутся Просмотров: 261
Церковный праздник 17 июля - сегодня вспоминают успешного оратора, который был немым
Церковный праздник 17 июля - сегодня вспоминают успешного оратора, который был немым 1 Просмотров: 261
День ангела 17 июля - как поздравлять именинников
День ангела 17 июля - как поздравлять именинников
8
 1 Просмотров: 153
Больше всего комментируют
26
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
2
Российских военных заставят учить статью Путина об Украине
1
Рада уволила Авакова - ему пригрозили тюрьмой
1
Аномальная жара спадет: назвали дату
1
"Я украинец, у меня все украинское" - Ракицкий не хочет оставаться в России
Голосов: 56733
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть