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пятница, 16 июля 2021 10:28

Кого будут обходить болезни и несчастья - медицинский гороскоп на 16 июля

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Кого будут обходить болезни и несчастья - медицинский гороскоп на 16 июля
Лечение органов зрения отложите на неделю. Больше времени проводите на свежем воздухе. Фото: pixabay.com

16 июля будете чувствовать себя истощенными. Плавание поможет снять усталость, которая накопилась за неделю. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Активно будут откладываться соли в шейном отделе позвоночника, - говорит астролог. - Не проводите много времени в одной позе. Не провоцируйте дальнейшего развития остеохондроза. Активизируется процесс отложения солей в суставах. Напомнит о себе больная печень. Пейте больше чистой воды. Отказывайтесь от консервов. Болезни и несчастья будут обходить Раков, Весов и Водолеев. Лечение органов зрения отложите на неделю. Больше времени проводите на свежем воздухе".

Овен

Берегите глаза от загрязнения. Не провоцируйте появления конъюнктивита. Плановые операции на органах зрения лучше перенести.

Телец

Перегружать желудок не следует. Впоследствии лишних килограммов избавиться будет нелегко. Попробуйте раздельное питание.

Близнецы

Усильте уход за волосами. Они потребуют дополнительного увлажнения и подкормки. Не желательно их в этот период стричь и красить.

Рак

Будут беспокоить гормональные нарушения. Внимания потребуют поджелудочная и щитовидная железы. Задерживается начало лунного цикла у женщин.

Лев

Ухудшается водно-солевой обмен. Следите за своевременным выведением жидкости из организма. Избегайте появлению отеков. Особенно в период беременности.

Дева

Откажитесь от продуктов, которые раздражают слизистую желудка. Воздержитесь от употребления алкогольных напитков. Не провоцируйте появление язвенных процессов.

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Весы

Будет наблюдаться тенденция к повышению артериального давления. Гипертоникам необходимо следить за самочувствием.

Скорпион

Не допускайте обезвоживания организма. Промывайте почки. Вечером позвольте себе дольше полежать в теплой ванне.

Стрелец

Начинать курс лечения зубов не время. Слабо действуют обезболивающие. Стоит отложить и протезирование зубов. Вас не удовлетворят результаты.

Козерог

Будут беспокоить заболевания соматического характера. Лучшим лекарством станет хорошее настроение. Удерживайте внутреннее равновесие.

Водолей

Усильте уход за кожей рук. Она будет слишком уязвимой в этой день. Избегайте непосредственного контакта рук со средствами бытовой химии.

Рыбы

Отложите проведение операций на ногах. Стимулируйте отток крови из вен в конце дня. Носите удобную обувь на невысоком каблуке.

Астролог рассказала, для кого эта пятница станет особенной.

Автор: Gazeta.ua
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