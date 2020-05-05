Когда ждать второй волны и пика Covid-19 в Украине: новый прогноз

К третьей декаде мая в Украине ожидается прирост количества инфицированных Covid-19. Фото: pixabay.com

Украинские ученые дали новый прогноз по поводу пика заболеваемости и второй волны коронавируса.

К третьей декаде мая в Украине ожидается прирост количества инфицированных. Об этом говорится в исследовании Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского.

"Первое форсайтное исследование Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" от 04.04.2020 показало, что для Украины функция скорости изменения количества случаев Covid-19 приобретает свой максимум на 51-52 день от первого зарегистрированного больного, а именно на вторую половину апреля 2020 года. После достижения этого максимума, вследствие жестких карантинных мероприятий в стране, должен состояться "излом" предыдущей тенденции и начаться снижение скорости роста количества случаев заболевания", - говорится на сайте Мирового центра данных по Геоинформ ици и устойчивого развития.

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Ученые отметили, что ожидаемый пик заболеваемости в конце апреля так и не состоялся благодаря введенному карантину. Однако к концу третьей декады мая вероятным будет нарастание пандемии с переменным характером. Это связано с тем, что мобильность автомобильного и пешего передвижения по стране в 1,5-2 раза выше, чем в странах Европы.

Также в Украине делают в 3,5 раза меньше тестов, чем в Европе. Среди других причин ученые назвали высокую заболеваемость врачей и другие неблагоприятные факторы.

После пика исследователи спрогнозировали медленное угасание пандемии, с мая по август 2020 года.

В Украине по последним данным 12 331 зафиксированный случай Covid-19. 303 человек умерли, 1619 - выздоровели.