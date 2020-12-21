Когда выпадет снег и наступит морозная зима

Холоднее всего будет в период с 1 до 10 февраля. Фото: pinterest.com

Синоптики спрогнозировали, когда в Киеве стоит ожидать морозов и снега.

В столице ожидается 2 морозных периоды в феврале 2021 года, сообщает синоптик Леонид Горбань, передает Obozrevatel.

По его словам, в начале февраля будут большие морозы: -14°С днем ​​и -21°С ночью.

Холоднее всего будет в период с 1 до 10 февраля. Но температура ежедневно будет уменьшаться на 1-2°С.

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А вот снег следует ожидать 2, 3, 6, 7, 9 и 10 февраля.

Следующее похолодание синоптик прогнозирует с 11 до 20 февраля. Самым холодным днем ​​в этот период станет 16 февраля. В этот день температура опустится до -9°С, а ночью до -17°С.

Горбань также отметил, что с 21 по 28 февраля будет относительно теплая погода. 25 и 27 февраля возможен снег с дождем.

На Новый год в Украине прогнозируют теплую погоду. Синоптики говорят, что снега на праздники также не будет. В некоторых регионах ожидается температура до +10°С.