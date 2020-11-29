Когда введут полный локдаун

Кабмин планирует ввести трехнедельный локдаун с 24 декабря. Фото: Reuters

Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.

Об этом написал народный депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

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На текущем этапе правительство ограничилось карантином выходного дня к концу ноября - простыми словами, имеет дело ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В правительстве идут разговоры о том, что возможен локдаун на несколько недель в декабре.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

В Украине на утро 29 ноябре зафиксирован уже 722 679 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них выздоровели людей - 339 378, летальных исходов - 12 213. Прирост случаев заболевания за последние сутки - почти 13 000.