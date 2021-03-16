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вторник, 16 марта 2021 12:34

Когда в Украину придет потепление

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Когда в Украину придет потепление
В Киеве 17 марта будет преобладать облачная погода. Фото: pixabay.com

Циклон вместе с атмосферными фронтами захватит завтра значительную часть территории Украины.

17 марта в большинстве областей ожидается дождь, местами с мокрым снегом, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. В северных областях будет облачно, но без существенных осадков.

Температура воздуха в среду начнет постепенно снижаться. На севере, западе, в большинстве центральных областей завтра ожидается +1...5°С. В южной части, на юго-востоке, а также в Кропивницком и Днепре с районами будет ощутимо теплее. В течение дня там +5...11°С.

В Киеве 17 марта облачная погода, но без существенных осадков. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +4...5°С.

До конца недели будет холодно, а потепление придет ориентировочно 22-23 марта.

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2021 года будет еще жарче, чем 2020-го. Это может привести к проблемам с урожайностью. Засухи и суховеи участятся на 15-30% в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, в центральных регионах - град и сильные ветра, в западных - обильные дожди, которые повлекут наводнения.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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