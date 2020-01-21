Когда в Украине заработает классический суд присяжных

Суд присяжных будет осуществляться коллегией из 7 человек. Фото: zmina.info

Министерство юстиции Украины разработало два законопроекта, принятие которых обеспечит введение в стране классического института присяжных.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Александр Банчук.

Конституция Украины закрепляет, что народ непосредственно принимает участие в осуществлении правосудия через присяжных, но принцип их работы до сих пор опирается на советскую практику. Для формального выполнения этой нормы Конституции суд народных заседателей в 2012 году переименовали в суд присяжных, но фактически этот институт не является судом присяжных в классическом понимании.

"Один законопроект предусматривает внесение изменений в Закон "О судоустройстве и статусе судей" относительно формирования списка присяжных. Второй законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс и в закон о Государственном реестре избирателей. Надеемся, что уже в этом году предложенные изменения одобрит парламент и они вступят в силу в 2021 году. Мы предложили механизмы и готовы к компромиссам, консультациям и дополнениям соответствующих законопроектов", - сказал Банчук.

Согласно законопроекту, суд присяжных будет осуществляться коллегией из 7 человек. Он будет заседать отдельно и выносить не приговор, а вердикт. Для этого присяжные должны ответить на следующие вопросы: было ли событие преступлением, виновен ли подсудимый в совершении преступления. Присяжных предлагают набирать по спискам избирателей. Сейчас перечень присяжных утверждают местные советы с согласия самих граждан, которые захотели стать присяжными.

Также Министерство юстиции планирует распродажу тюрем. Сейчас в Украине их более 100. Треть из них планируют закрыть и продать земельные участки, а вырученными средствами покрыть базовые затраты на строительство новых заведений.