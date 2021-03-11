Когда в Украине заработает центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации будет функционировать на базе Совета национальной безопасности и обороны. Ожидается, что свою работу он начнет со следующей недели.
Об этом во время форума "Украина 30. Культура, медиа, туризм" заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Несколько международных партнеров уже подтвердили заинтересованность в участии в работе этого центра.
"В ближайшее время начнет свою работу международный центр на базе СНБО. Этот орган не является и не будет политический. Президент будет осуществлять необходимый контроль и пристально следить за его деятельностью", - сказал он.
Ермак убежден, что общество вскоре увидит результаты его деятельности.
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Президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что задачей государства и общества является осознание угроз информационной безопасности и поиск путей противодействия им. Во время выступления об информационной войне президент намекнул на прокремлевского блогера Анатолия Шария и телеканалы нардепа с ОПЗЖ Виктора Медведчука.
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