Когда в Украине проведут всенародную перепись населения

Последний раз перепись проводили в 2001 году. Фото: glavcom.ua

Всеукраинскую перепись населения планируют провести с 10 ноября по 23 декабря 2020-го.

"Респондентам будет обеспечен доступ к web-портала для предоставления ответов через Интернет. От 3 по 23 декабря будет осуществляться опрос населения переписчиками методом обхода и заполнения переписной документации с помощью планшетов", - сообщает Государственная служба статистики Украины

Чтобы избежать двойного счета и недоучета, Госстат планирует 24-26 декабря в 2020-го провести выборочный контрольный обход жилых домов.

На выполнение работ по переписи населения в бюджет-2020 планируется заложить 3 млрд 431 млн грн.

Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что, согласно проекту Госслужбы статистики, перепись населения будет стоить Украине 5 млрд грн.

30 августа премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство изучает вопрос о возможности проведения всеукраинской переписи населения к концу 2019-го. По словам Гончарука, перепись уже было запланирована на декабрь 2020-го, но новое правительство изучает возможность провести его в этом году. 22 сентября стало известно, что Институт демографии и социальных исследований НАН Украины проведет пробную перепись населения в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области. Последняя перепись состоялась в 2001-м.