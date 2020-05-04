Когда в мае можно увидеть звездопад

До 50 метеоров в час прогнозирует Международная Метеорная Организация (IMO). Фото: pixabay

Второй весенний звездопад - поток Эта-Аквариды, достигнет своего пика в ночь на 6 мая.

Уже завтра в небе можно будет наблюдать метеорный поток - россыпь белых полос, которые движутся с высокой скоростью, сообщает Gismeteo.

До 50 метеоров в час прогнозирует Международная метеорная организация (IMO) .Но 7 мая Луна вступит в фазу полной и из-за ее света количество объектов, которые можно будет увидеть, станет значительно меньше.

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Ежегодно поток Аквариды наблюдается в период с 19 апреля до конца мая. В начале мая он достигает своего пика. Лучшее время для наблюдения звездопада ночью - с 2:00 до 4:00 час. Особенно хорошо Аквариды будут заметны жителям Южного полушария Земли.

Метеорный поток Эта-Аквариды состоит из мелких осколков кометы Галлея, которая приближается к Солнцу каждые 76 лет, но оставляет след из частиц вдоль своей орбиты. Орбита кометы в двух местах проходит очень близко к орбите Земли, поэтому атмосфера планеты взаимодействует с кометным материалом, создавая эффект звездопада. В результате земляне могут наблюдать большие звездопады от кометы Галлея два раза в год.

В октябре в небе образуется метеорный поток, известный как Ориониды, а в конце апреля - начале мая можно наблюдать поток Эта-Аквариды, известный также как "майские Аквариды". Свое название звездопад получил в связи с тем, что его радиант располагается в созвездии Водолея.

К Солнцу приближается "ядовитая" комета, которую в конце мая будет видно с Земли. Долгопериодическую комету C/2019Y4 (ATLAS) впервые зафиксировали 8 декабря 2019-го. Ее долгое время не замечали, хотя "долгопериодическая" означает, что ее наблюдали и раньше.