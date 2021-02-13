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суббота, 13 февраля 2021 16:15

Когда Украина получит вакцину AstraZeneсa

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Когда Украина получит вакцину AstraZeneсa
С 15 февраля Украина ожидает получить 500 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneka. Фото: pixabay.com

С 15 февраля Украина ожидает получить 500 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneсa, закупленных за государственные средства через посредника Crown Agents.

Всего до конца февраля Украина должна получить один миллион доз вакцины AstraZeneсa. Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

В 2021 году Украина ежемесячно должна получать по миллиону доз вакцин, с июня - по 2 млн в месяц. По оптимистическому сценарию, прививки в Украине начнут делать на следующий день после получения вакцины.

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Что касается вакцины американской компании Pfizer по линии глобального механизма COVAX - ее мы не получим на следующей неделе из-за бюрократических трудностей.

Украина только в понедельник получит от производителя необходимый проект соглашения. После этого вакцину должны зарегистрировать и получить накладную от UNICEF. Все эти процессы займут несколько дней.

Оксфордский университет начал исследовать реакцию детей на вакцину от коронавируса AstraZeneca. Новое промежуточное испытание определит эффективность вакцины для детей от 6 до 17 лет.

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Дата
13
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