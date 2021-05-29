Когда легко будет забеременеть - прогноз астролога

Чаще расслабляйтесь в течение дня. Попейте успокоительное. Фото: pixabay.com

29 мая бездетные пары имеют шанс забеременеть. Уровень плодовитости вашего организма увеличивается. Лучшее время - вечер. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Из-за больших физических или нервных нагрузок могут дрожать руки, - говорит астролог. - Чаще расслабляйтесь в течение дня. Попейте успокоительное. Боль в сердце не будет указывать на кардиологические заболевания. Скорее всего вас беспокоить невралгия. Посоветуйтесь с врачом. При работе с электроприборами соблюдайте правила безопасности, чтобы избежать заражения электрическим током".

Овен

Контролируйте показатели артериального давления. Резкое его повышение может вызвать приступ стенокардии. Снижайте нагрузку во время тренировок.

Телец

Берегите уши. Не провоцируйте воспалительных процессов. Отнеситесь серьезно к лечению гриппа и простуды. Они могут дать осложнения на органы слуха.

Близнецы

Отложите поход в парикмахерскую. Стричься и красить волосы в эти дни не следует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грядет похолодание: украинцев расстроили прогнозом на выходные

Рак

Проведите профилактику урологических заболеваний. Попейте мочегонные препараты. Можно начать повторный курс лечения болезней почек.

Лев

Обостряются болезни сосудов. Ухудшается отток крови из вен. Не планируйте длительных пеших прогулок. Будут быстро уставать ноги.

Дева

Уделите больше времени уходу за кожей лица. Посетите косметолога. Сделайте массаж. Попробуйте подобрать новую косметическую линию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на выходные: как стать суперуспешным в последние дни весны

Весы

Дайте ногам хороший отдых. Делайте ванночки перед сном. Именно таким образом вы добьетесь желаемого ощущения полноценного восстановления сил.

Скорпион

Высыпания на теле будет свидетельствовать о появлении аллергической реакции. Избегайте контакта с химией.

Стрелец

Проведите больше времени на свежем воздухе. Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Больным астмой следует внимательнее следить за самочувствием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грозы, град и шквалы: где предполагается ухудшение погодных условий

Козерог

Стоит начать борьбу с лишним весом. Проведите разгрузочные дни. Голодать не следует. Больше времени проводите в тренажерном зале.

Водолей

Глаза будут требовать полноценного отдыха. Не проводите много времени за компьютером. Будет наблюдаться снижение остроты зрения.

Рыбы

Остерегайтесь грибковой инфекции. Не используйте чужой обуви. Уделяйте больше внимания личной гигиене.

Лето в этом году будет довольно жарким, но с дождями и грозами. Синоптики ошеломили прогнозом.