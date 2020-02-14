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пятница, 14 февраля 2020 02:20

Когда и как украинцев заберут из Китая. Что их ждет в Украине

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Когда и как украинцев заберут из Китая. Что их ждет в Украине
Украинцев из Китая планируют забрать 18 февраля. Фото: 24 канал

Самолет за украинцами, которые находятся в Китае, вылетит в следующий вторник, 18 февраля. На борт возьмут только здоровых.

В Украину самолет вернется 19 февраля, рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"В Украину приедут только те граждане, у которых нет симптомов, которые будут здоровыми. Сначала их проверят китайские специалисты. Затем так же украинская бригада врачей, которая будет на борту. Она будет сопровождать пассажиров в самолете и потом останется с ними в изоляции. Изоляция - это как минимум 14 дней", - сказала Скалецкая.

Если у какого-то из пассажиров уже в самолете проявятся признаки болезни, его сразу повезут в больницу.

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Где именно будет это место изоляции укранцев из Китая - еще неизвестно, сейчас рассматривают четыре места, согласовывают различные детали и условия.

Напомним, вспышка нового вируса началась с рынка морепродуктов и животных в китайском городе Ухань. Он вызывает симптомы, похожие на простуду, но быстро поражает легкие и другие органы. Патоген принадлежит к большой семье коронавирусов. Болезнь распространилась уже на десятки стран. На круизном лайнере уже второй украинец подхватил коронавирус.

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Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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