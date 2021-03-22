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понедельник, 22 марта 2021 08:59

Когда будет пик третьей волны эпидемии Covid-19 в Украине - прогноз ученых

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Когда будет пик третьей волны эпидемии Covid-19 в Украине - прогноз ученых
Пик заболевания коронавирусом в Украине может быть через месяц. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Пик заболевания коронавирусом в Украине может быть примерно через месяц.

Усиливать карантинные меры, даже вводить локдаун, в Украине стоит на старте активного распространения инфекции с целью недопущения коллапса в медицинской системе. Об этом рассказал академик НАН и НАМН Украины, доктор биологических наук, председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко.

"Я считаю, что ситуация угрожающая. Мы должны иметь четкую государственную позицию по этому поводу. Введение более строгих норм карантина, даже локдауна, должно быть в начале увеличение количества инфицирования людей. Пик будет, думаю, не раньше, чем через месяц, может даже и позже. Но этот максимум может быть очень высоким, или умеренным. Сейчас мы делаем все для того, чтобы количество людей, которые будут инфицированы и заболеют, было как можно меньше", - пояснил Комиссаренко, передает OBOZREVATEL.

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Он считает решение о введении жестких норм карантина своевременным и рациональным, ведь новые штаммы Covid-19 стремительно распространяются, в отличие от "классического варианта", который был раньше.

Люди должны впредь придерживаться масочного режима и личной гигиены. А также, у кого есть возможность, - вакцинироваться. Ведь вакцинация является единственным эффективным путем предотвращения инфицирования.

За последние сутки в Украине обнаружили 7892 новых больных коронавирусом. Из них детей - 413, медработников - 161. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 554 256 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 21 марта сообщает Минздрав. Умерли 30 098 пациентов, из них 157 за последние сутки. Выздоровели - 1 260 842, за последние сутки - 2993.

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