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четверг, 31 октября 2019 15:23

Кива - Пеннивайз, Шуфрич - зомби: украинские нардепы в праздничном гриме
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В четверг, 31 октября, во многих странах мира отмечают праздник Хэллоуин, который в последние годы набрал популярность и в Украине.

Как же будут выглядеть украинские политики в "темных" образах с кинематографа, попытались представить журналисты "24 канала" в Telegram.

Илью Киву изобразили в гриме монстра Пеннивайза, Нестора Шуфрича - зомби, а Дмитрия Разумкова - пандой.

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На День всех святых многие пары покупают уже готовые костюмы с продуманными образами.

Но есть и влюбленные, подходят к решению поиска или создания костюма креативно.

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Дата
31
октября

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