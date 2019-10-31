Кива - Пеннивайз, Шуфрич - зомби: украинские нардепы в праздничном гриме

В четверг, 31 октября, во многих странах мира отмечают праздник Хэллоуин, который в последние годы набрал популярность и в Украине.

Как же будут выглядеть украинские политики в "темных" образах с кинематографа, попытались представить журналисты "24 канала" в Telegram.

Илью Киву изобразили в гриме монстра Пеннивайза, Нестора Шуфрича - зомби, а Дмитрия Разумкова - пандой.

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На День всех святых многие пары покупают уже готовые костюмы с продуманными образами. Но есть и влюбленные, подходят к решению поиска или создания костюма креативно.