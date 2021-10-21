Кислородозависимых пациентов позволили выписывать из больниц

 
Ексклюзивы
1/5
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 1539
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 774
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 558
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1143
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 261
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 17875
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1845
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 3132
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 1206
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1188
Фото
Все фото
3
15
5
4
3
Врачи предупредили об опасном осложнении Covid-19
Врачи предупредили об опасном осложнении Covid-19
&quot;К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть&quot;: как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
Зеленскому показали &quot;Новую деревню&quot;
Зеленскому показали "Новую деревню"
В Карпатах выпал снег
В Карпатах выпал снег
Видео
Все видео
Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по "ковидной процедуре"
Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по "ковидной процедуре"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
В Турции провели литургию на украинском языке: видео
В Турции провели литургию на украинском языке: видео
Интервью
1/5
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 711
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5112
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1413
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1512
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 648
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 1107
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
четверг, 21 октября 2021 02:06

Кислородозависимых пациентов позволили выписывать из больниц

  Комментировать
Кислородозависимых пациентов позволили выписывать из больниц
Из больницы будут выписывать из сатурацией 94. Фото: Reuters

В Украине официально разрешили выписывать из больниц пациентов, которые зависят от кислорода.

При этом сатурация у пациента должна быть не ниже 94. В таком случае человек должен находиться дома на кислородном концентраторе, говорится в сюжете ТСН.

Однако без декларации с семейным врачом кислородный аппарат получить не получится. Нужно чтобы врач из стационара связался с семейным врачом пациента и убедился, что есть свободный концентратор.

После того, как семейный врач с пациентом подпишут отдельный договор, он должен научить родных больного правильно пользоваться кислородным аппаратом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус убил многодетную мать из Львова. Она категорически противилась вакцинации

Концентратор можно использовать до тех пор, пока сатурация больного не поднимется до 98 и будет держаться на этой отметке сутки без аппарата. Уже после этого пациент должен самостоятельно вернуть концентратор в больницу.

Новая волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировали. Ее мощность приближается к показателям осени 2020 года.

95% всех выявленных случаев в Украине - штамм Delta.

Инфекционисты говорят об определенных особенностях Delta на территории Украины: инфицированный человек может иметь симптомы семь - восемь дней. Затем сатурация кислорода резко падает с 92 процентов до 70. Таких людей трудно спасти. Их подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кислородозависимых пациентов позволили выписывать из больниц». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
17
 Просмотров: 14913
Парфюмерный шопинг: как не купить подделку в интернете и так ли безобиден &quot;нелегал&quot;
Парфюмерный шопинг: как не купить подделку в интернете и так ли безобиден "нелегал"
5
 Просмотров: 9027
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
10
 Просмотров: 8019
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 5193
&quot;Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США&quot; - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
 Просмотров: 5112
Общество
В Украине начали действовать карантинные правила для пассажиров
В Украине начали действовать карантинные правила для пассажиров Просмотров: 117
Температурные качели и снег в ноябре: опубликовали последний прогноз народного синоптика
Температурные качели и снег в ноябре: опубликовали последний прогноз народного синоптика Просмотров: 414
Covid-19 на третьем месте: от чего в 2021 году умирали украинцы
Covid-19 на третьем месте: от чего в 2021 году умирали украинцы Просмотров: 351
Еще семеро россиян пополнили "черный список" деятелей культуры
Еще семеро россиян пополнили "черный список" деятелей культуры Просмотров: 540
Удобно и практично: как пользоваться электронными рецептами
Удобно и практично: как пользоваться электронными рецептами
 Просмотров: 144
Больше всего комментируют
6
"Офшор 95": НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова
5
Отставка Разумкова - этап усмирения
4
Зеленский хочет уволить председателя Нацбанка - Bloomberg
4
Глава Пентагона назвал РФ виновником конфликта на Донбассе
2
Буймистер выгнали из фракции "Слуга народа"
Голосов: 57309
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть