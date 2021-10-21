Кислородозависимых пациентов позволили выписывать из больниц

В Украине официально разрешили выписывать из больниц пациентов, которые зависят от кислорода.
При этом сатурация у пациента должна быть не ниже 94. В таком случае человек должен находиться дома на кислородном концентраторе, говорится в сюжете ТСН.
Однако без декларации с семейным врачом кислородный аппарат получить не получится. Нужно чтобы врач из стационара связался с семейным врачом пациента и убедился, что есть свободный концентратор.
После того, как семейный врач с пациентом подпишут отдельный договор, он должен научить родных больного правильно пользоваться кислородным аппаратом.
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Концентратор можно использовать до тех пор, пока сатурация больного не поднимется до 98 и будет держаться на этой отметке сутки без аппарата. Уже после этого пациент должен самостоятельно вернуть концентратор в больницу.
Новая волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировали. Ее мощность приближается к показателям осени 2020 года.
95% всех выявленных случаев в Украине - штамм Delta.
Инфекционисты говорят об определенных особенностях Delta на территории Украины: инфицированный человек может иметь симптомы семь - восемь дней. Затем сатурация кислорода резко падает с 92 процентов до 70. Таких людей трудно спасти. Их подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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