Кислородозависимых пациентов позволили выписывать из больниц

Из больницы будут выписывать из сатурацией 94. Фото: Reuters

В Украине официально разрешили выписывать из больниц пациентов, которые зависят от кислорода.

При этом сатурация у пациента должна быть не ниже 94. В таком случае человек должен находиться дома на кислородном концентраторе, говорится в сюжете ТСН.

Однако без декларации с семейным врачом кислородный аппарат получить не получится. Нужно чтобы врач из стационара связался с семейным врачом пациента и убедился, что есть свободный концентратор.

После того, как семейный врач с пациентом подпишут отдельный договор, он должен научить родных больного правильно пользоваться кислородным аппаратом.

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Концентратор можно использовать до тех пор, пока сатурация больного не поднимется до 98 и будет держаться на этой отметке сутки без аппарата. Уже после этого пациент должен самостоятельно вернуть концентратор в больницу.

Новая волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировали. Ее мощность приближается к показателям осени 2020 года. 95% всех выявленных случаев в Украине - штамм Delta. Инфекционисты говорят об определенных особенностях Delta на территории Украины: инфицированный человек может иметь симптомы семь - восемь дней. Затем сатурация кислорода резко падает с 92 процентов до 70. Таких людей трудно спасти. Их подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.