Кипр разрешит въезд вакцинированным китайской CoronaVac

Кипр разрешит въезд украинцам. Фото: Join Up!

Кипр добавил китайский CoronaVac в список вакцин против Covid-19, дающих право въезда привитым туристам, в том числе украинцам.

На Кипре могут отдохнуть туристы, которые вакцинировались от коронавируса такими препаратами: Janssen/Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik, Sinopharm (BBIBPCOVID-19), Sinovac (CoronaVac). Соответствующая информация размещена на правительственном сайте для регистрации туристов.

Для въезда в Кипр потребуется предъявить международный сертификат о вакцинации, а за 48 часов до прибытия в страну нужно будет заполнить форму и получить CyprusFlightPass.

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Украинцы, которые получили обе дозы китайской Covid-вакцины CoronaVac и имеют международное свидетельство, могут посетить 10 стран. Это Испания, Эстония, Австрия, Нидерланды, Молдова, Венгрия, Турция, Греция, Болгария и португальская Мадейра. Политики и дипломаты делают все возможное, чтобы украинцы, привитые китайской вакциной, могли беспрепятственно путешествовать по миру.