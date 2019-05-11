Киевский патриархат УПЦ не восстановят - Минкульт

Фокус.ua Заявление Филарета, что Киевский патриархат все еще существует в Минкульте опровергли

Информация о якобы возобновлении деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата не соответствует действительности.

Деятельность такого религиозного объединения как УПЦ-КП было прекращено путем объединения и присоединения к образованной Православной церкви Украины. Так решил поместный собор бывшей УПЦ КП 15 декабря 2018 - накануне объединительного собора, заявили в Министерстве культуры, передает 24tv.

А приказом Минкульта от 30 января 2019 был зарегистрирован устав религиозной организации "Киевская митрополия ПЦУ". Этим приказом были признаны утратившими силу ряд приказов Минкульта о деятельности УПЦ КП.

В министерстве резюмировали, что религиозное объединение УПЦ-КП и религиозная организация "Киевская патриархия УПЦ фактически и юридически прекратили свою деятельность.

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Киевский патриархат все еще существует. Так считает бывший его глава Филарет. Он собирает архиереев, чтобы обсудить перспективы восстановления КП, который бы хотел сам возглавить. Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что его на эту встречу не приглашали. При этом владыка признал, что конфликт есть.