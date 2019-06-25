Киевский патриархат создал собственный синод

"Восстановленный" Филаретом Киевский патриархат создает собственный синод из 5-ти епископов. Всех их накануне отлучили от священнослужения.
"Синод есть... в него входят все архиереи церкви, которые входят в Киевского патриархата. Пятеро", — сказал Филарет.
В будущем количество священников должно вырасти до 12, передает УНН.
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Он подчеркнул, что Украинская православная церковь Киевского Патриархата является независимой.
"Мы остаемся Киевским патриархатом, и Православная церковь Украины не имеет к нам никакого отношения", - сказал архиерей.
Православная церковь Украины запретила проводить священнослужение архимандриту Андрею (Маруцаку) и иеромонаху Илье (Зеленскому).
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