Киев приближается к "красной" зоне карантина

В Киеве уже 70% заполненных мест в больницах. Этого достаточно, чтобы местные власти объявили в городе "красную" зону.
Об этом заявил председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья Михаил Радуцкий, передает "Интерфакс-Украина".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько заработают Pfizer и Moderna на вакцинах в 2022 году: назвали сумму
По его словам, в Киеве могут ввести "красный" уровень карантина через 70% заполненных мест в больницах. Решение о переходе к другому уровню карантина принимает местная власть.
Мэр Киева Виталий Кличко заявлял 13 октября, что ситуация с коронавируса стремительно ухудшается.
В Днепре и Одессе выстроились длинные очереди к пунктам Covid-вакцинации желающих сделать прививку. Оба города находятся в красной зоне карантина.
Комментарии