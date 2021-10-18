Киев приближается к "красной" зоне карантина

В Киеве вот-вот могут ввести "красную" зону карантина / Игорь Тимоць

В Киеве уже 70% заполненных мест в больницах. Этого достаточно, чтобы местные власти объявили в городе "красную" зону.

Об этом заявил председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья Михаил Радуцкий, передает "Интерфакс-Украина".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько заработают Pfizer и Moderna на вакцинах в 2022 году: назвали сумму

По его словам, в Киеве могут ввести "красный" уровень карантина через 70% заполненных мест в больницах. Решение о переходе к другому уровню карантина принимает местная власть.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял 13 октября, что ситуация с коронавируса стремительно ухудшается.

В Днепре и Одессе выстроились длинные очереди к пунктам Covid-вакцинации желающих сделать прививку. Оба города находятся в красной зоне карантина.