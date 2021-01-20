Киев планирует возобновить учебу в школах

В конце недели правительство принять соответствующее решение. Фото: pixabay.com

С 25 января во всех школах Киева планируют восстановить очное обучение.

К обучению вернутся и ученики младших и выпускных классов, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, такой шаг необходим для улучшения образовательного процесса. Также выход детей на обучение позволит родителям работать.

"Мы настроены восстановить с 25 января обучения во всех школах города. К учебному процессу вернется и начальная школа: 1-4 классы. Также должны вернуться за парты и ученики старших - особенно это касается выпускных классов, чтобы качественно подготовиться к экзаменам", - отметил мэр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эпидемия распространяется - сколько больных в Киеве

Решение о возвращении учащихся к очному обучению должен принять Кабимин до конца недели.

За последние сутки в Украине обнаружили 4383 новых больных коронавирусом. По состоянию на утро 20 января, имеем 1 172 038 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.