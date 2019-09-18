Киев парализован пробками

18 сентября движение в Киеве затруднено из-за пробок. Фото: censor

18 сентября движение в Киеве затруднено из-за пробок на обоих берегах столицы.

Затруднено движение на проспекте Победы, возле станций метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Берестейская", "Нивки", "Шулявская", "Политехнический институт". Есть пробки на Большой Окружной дороге, проспекте Леся Курбаса, Валерия Лобановского и Голосеевском. На улицах Николая Гринченко, Сечевых Стрельцов, Михаила Грушевского, Семена Скляренко, Богатырская, Владимирском спуске и Набережном шоссе, пишет rbc.

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На Северном, Южном, мосту Патона и Дарницком затруднено движение.

На левом берегу пробки образовались на проспекте Генерала Ватутина, Николая Бажана, Соборности и Броварском, рядом станции метро "Левобережная" и "Бориспольская" и на Дарницком шоссе.

В Киеве проблему пробок решили столбами.