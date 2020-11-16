Киев отменил олимпиады из-за коронавируса

Городской этап ученических олимпиад в 2021 году в столице состоится дистанционно. Фото: pinterest.com

В Киеве отменили ІІ (районный) этап ученических олимпиад из-за пандемии.

Такое решение приняли в Штабе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации ради безопасности детей, заявил и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, сообщает пресс-служба КГГА.

"Обычно районный этап ученических олимпиад проходит в школах столицы в выходные. В нем одновременно участвуют более 40 тысяч детей разного возраста, 3 тысячи педагогов и 2,5 тысячи работников технического обслуживания из разных школ района. Однако из-за стремительного увеличения числа новых случаев коронавирусной болезнив Киеве, требований карантина выходного дня и большого количества участников олимпиад было принято взвешенное решение. В этом году ученические олимпиады будут проводить без второго этапа", - сказал Мондриевский.

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По его словам, городской этап олимпиад в 2021 году в столице состоится дистанционно. По традиции, он проходит в январе-феврале.

"Департамент образования и науки уже поручил Институту последипломного образования Киевского университета имени Бориса Гринченко разработать условия и модель проведении III (городского) этапа с использованием современных технологий", - отметил Мондриевский.

Всеукраинские ученические олимпиады по учебным предметам в столице состоят из 27 дисциплин и проводятся в четыре этапа. I, II и III этапы организуют местные власти. IV Всеукраинский этап - Министерство образования и науки.

В Верховной Раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за новых ограничений.