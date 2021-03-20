Киев и Одесскую область занесут в красную зону с 23 марта

Ограничение красной зоны в Киеве и Одесской области вводят со вторника. Фото: Reuters

Красный уровень карантина в Киеве и Одесской области вводится с 23 марта.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Сейчас в красной зоне находятся 6 регионов: Ивано-Франковская, Закарпатская, Житомирская, Киевская, Одесская области и Киев.

В оранжевой зоне - Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области.

В желтой зоне оказались Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Черниговская области.

Общее количество прививок от Covid-19 превысила отметку в 100 000. 19 марта в Украине сделали 11800 прививок в рамках кампании по вакцинации от коронавируса.