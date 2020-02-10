Киев готовит спецрейс для эвакуации украинцев из Хубэя

Эвакуацию осуществят спецрейсом. ФОТО: poglyad.tv

Эвакуация украинцев из эпицентра распространения коронавируса — китайской провинции Хубэй — состоится 11 февраля. По возвращении в Украину их поместят на обязательный 14-дневный карантин.

Сообщила об этом пресс-служба посольства Украины в Китае.

Производить эвакуацию будут на добровольной основе — вывезут тех граждан Украины, кто попросил включить их в списки. Для этого организуют специальный чартерный рейс Киев-Ухань-Киев.

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Граждан, включенных в список, просят держать наготове свои паспортные документы и официальное разрешение на пребывание на территории КНР, оставаться на постоянной связи и ждать звонка от посольства либо сообщения в мобильном приложении Wechat. Также предупреждают о необходимости быть готовыми к перемещениям независимо от времени суток.

Ученые спрогнозировали, как будет распространяться коронавирус миром и какие страны находятся под наибольшей угрозой. Отчет принадлежит группе исследователей из Университета Гумбольдта в Берлине и Института Роберта Коха, которая опирается на данные авиаперевозки.