Киборга "Бучу" допросили по делу об убийстве Шеремета

Апелляционный суд рассмотрит жалобу о содержании Грищенка под стражей 28 января. Фото: report.if.ua

Ветеран войны на Донбассе Владислава Грищенка, "Бучу", допросили по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. "Бучу" подозревают в покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2018 году. Также голос Владислава фигурирует в разговорах, опубликованных МВД по делу Шеремета.

Об этом рассказал адвокат подозреваемого Виталий Ковальчук, сообщает hromadske.

Теперь Владислав официально имеет статус свидетеля по этому делу.

"Да, наконец допросили, теперь он имеет официальный статус - свидетель. Он сказал, что не имеет отношения к убийству Павла Шеремета, есть алиби, однако пока мы его не можем озвучить. Когда предоставим следствию весь пакет, тогда сможем", - сказал адвокат .

По его словам, "Буча" действительно был специалистом в изготовлении взрывных устройств. Однако адвокат утверждает, что следствие противоречит себе, когда связывает покушение на бизнесмена из Ивано-Франковской и убийство Шеремета.

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"То, что озвучивает следствие - не соответствует действительности, ведь взрывные устройства сильно отличаются. Устройство, которое было использовано в Ивано-Франковской области, почти в 10 раз мощнее, чем то, которым взорвали автомобиль Шеремета. Также в первом случае использовалась растяжка в устройстве, а во втором - радиосигнал, то есть взрыв был дистанционным", - рассказал Ковальчук.

Также адвокат отметил, что Владислав Грищенко не был знаком с Андреем Антоненком - подозреваемым в убийстве Павла Шеремета, а с другими фигурантами дела познакомился после 2016: с Юлией Кузьменко в 2017-2018 годах, а с Яной Дугарь - в прошлом году.

28 января Апелляционный суд рассмотрит жалобу защитника Грищенка о содержании его под стражей.

Супружескую пару бывших добровольцев антитеррористической операции на востоке Украины, Владислава и Инну Грищенко, подозревают в покушении на убийство бизнесмена из Ивано-Франковска. Владислава Грищенко на псевдо "Буча" задержали 24 сентября, его жену "Пуму" - 5 ноября. Суд арестовал обоих на время расследования. Позже появилась информация, что они могут фигурировать в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.