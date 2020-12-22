Кернеса похоронят напротив Евгения Кушнарева

Мэра Харькова Геннадия Кернеса, который на прошлой неделе скончался от осложнений коронавируса, похоронят на втором городском кладбище напротив могилы экс-главы Харьковской ОГА, экс-нардепа Евгения Кушнарева.

Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на директора КП Ритуал Евгения Журавлева.

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"Могила расположена на центральной аллее кладбища, рядом с могилами бойцов Второй мировой войны и напротив захоронений бывших председателей Харьковской ОГА Александра Масельского и Евгения Кушнарева", - отметил Журавлев.

Ночью 17 декабря скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. В связи со смертью в городе объявили 3 дня траура.

Кернес занимал должность городского головы Харькова с 2010 года. По данным ЦИК, его третий раз переизбран на 5-летний срок 25 октября. Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него было подтверждено Covid-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября был был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября - перевезено самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику Charité.