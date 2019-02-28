Кернес обругал активистов, выступавших против повышения цен на проезд

Чиновник грубо обругал активистов, выступавших против повышения цен на проезд. Фото из откритых источников.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес разразился нецензурной бранью в городском совете. Это произошло в среду, 27 февраля, когда активисты пришли туда требовать выполнения решения суда - о снижении тарифов на проезд в общественном транспорте. Кернес встретил их оскорблениями.

"Уважаемые депутаты, пожалуйста, кто хочет предоставить слово ось этим шумно-буйным дебилам, прошу проголосовать", - обратился он к депутатам.

Вскоре во время заседания горсовета Геннадий Кернес обматерил бывшего депутата Дмитрия Маринина.

"Послушай ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми. Выведи свою группу людей отсюда! И хватит нам указывать. Кто ты такой? Ты кнопка, б..дь", - сказал Маринину Кернес.

Маринин выступает против повышения тарифов на проезд. Он призывал харьковчан выходить на акции протеста, передает Цензор.нет.

После заседания Кернес объяснил свои слова. Заверил, что на сессии 27 февраля действовал в рамках закона.

"Постановление суда (о возвращении тарифов на проезд к прежнему уровню) не вступило в силу. Потому что есть другое решение исполнительного комитета Харьковского горсовета о введении тарифов. Вы просто введены в заблуждение. То, что происходит сейчас, это фарс неудачников, которые считают себя защитниками только я не понял чего, - сказал Кернес. - Я не собираюсь обращать внимание на этих людей, потому что они некультурные и невежественные, еще и наглые", - добавил он.

В начале февраля в Харькове подорожал проезд в общественном транспорте: метро - с 5 грн до 8 грн, трамваях и троллейбусах - с 4 до 6 грн. Активисты обжаловали это решение в суде, который приостановил соответствующие повышения тарифов. Но власти города отказалась выполнять судебное решение и возвращать тарифы до начального уровня.