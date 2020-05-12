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вторник, 12 мая 2020 20:25

Кернес едет в ОП к Ермаку решать свой вопрос – политолог Молчанов

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Кернес едет в ОП к Ермаку решать свой вопрос – политолог Молчанов
Фото: city.kharkov.ua

Харьковский городской голова Геннадий Кернес в ближайшие дни планирует поездку в Киев, чтобы провести переговоры с командой президента Владимира Зеленского. Об этом в своем Facebook написал заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

"На днях мэр Харькова Геннадий Кернес едет в Офис президента к Андрею Ермаку решать свой вопрос, предварительно уже понятно, что "мастер спорта" Геннадий Адольфович решил повторить номер, который опробовал на президенте Петре Порошенко. Тогда Кернес смог убедить Порошенко, что союз выгоднее войны. Кернес даже публично поддерживал Порошенко, и в результате Харьков тот потерял. Даже глава ОГА Юлия Светличная не помогла сохранить там позиции", – напомнил он.

Политолог считает, что сейчас ситуация может повториться.

"Кернес давно в политике, пазлы складывать умеет. Рейтинг сегодня у "Слуги народа" не позволяет сформировать монобольшинство в Харькове, и мэр решил выйти поторговаться. Посмотрим, выйдет у него или нет. Активно продвигается сейчас и мысль, что на них надо собрать папочки, чтобы остудить их пыл. Понятно, что папочка там достаточно толстая, но и сам Кернес не простой. P.S. Напомните там кто-то Владимиру Александровичу про опыт такой дружбы у его предшественника в здании на Банковой", – добавил Молчанов

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