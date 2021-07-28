Кем был человек, который первым в Украине умер от штамма Delta

Умерший человек был врачом. Фото: pexels.com

От штамма Delta первым в Украине умер врач.

Он не выезжал за границу в последнее время, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на брифинге в Киеве.

"Вчера один из больных, который имел подтвержденный диагноз - коронавирусная болезнь, вызванная штаммом Delta, к сожалению, умер. Он имел сопутствующие заболевания", - сказал Кузин.

Человек заразился на территории Украины. Или при исполнении служебных обязанностей, или дома.

Всего в Украине обнаружили 17 случаев инфицирования штаммом Delta.

"Это информация по состоянию на сегодняшнее утро. Большая часть из них подтверждена методом ПЦР-диагностики, а не секвенированием", - сказал Кузин.

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Случаи инфицирования обнаружили в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.

"Среди этих 17 человек подавляющее большинство путешествовало в Россию или в другие страны, где фиксируются вспышки, связанные с Delta-штаммом", - отметил он.

Украина ужесточает правила въезда из-за роста случаев инфицирования штаммом коронавируса Delta. Новые требования будут касаться не только иностранцев, но и украинцев, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства.