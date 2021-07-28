Кем был человек, который первым в Украине умер от штамма Delta

От штамма Delta первым в Украине умер врач.
Он не выезжал за границу в последнее время, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на брифинге в Киеве.
"Вчера один из больных, который имел подтвержденный диагноз - коронавирусная болезнь, вызванная штаммом Delta, к сожалению, умер. Он имел сопутствующие заболевания", - сказал Кузин.
Человек заразился на территории Украины. Или при исполнении служебных обязанностей, или дома.
Всего в Украине обнаружили 17 случаев инфицирования штаммом Delta.
"Это информация по состоянию на сегодняшнее утро. Большая часть из них подтверждена методом ПЦР-диагностики, а не секвенированием", - сказал Кузин.
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Случаи инфицирования обнаружили в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.
"Среди этих 17 человек подавляющее большинство путешествовало в Россию или в другие страны, где фиксируются вспышки, связанные с Delta-штаммом", - отметил он.
Украина ужесточает правила въезда из-за роста случаев инфицирования штаммом коронавируса Delta. Новые требования будут касаться не только иностранцев, но и украинцев, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства.
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