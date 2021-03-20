"Каждый день просматриваю новые фото и видео с Надей и плачу" - волонтер просит помощи на лечение дочери украинского защитника

Автор: Фото предоставлено Еленой Самойленко У 9-летней Надежды Самойленко из Знаменки Кировоградской области обнаружили саркому Юинга. На лечение, операцию и реабилитацию требуется около $250 тыс.

9-летняя Надежда Самойленко из Знаменки Кировоградской области находится в клинике Турции. У девочки обнаружили саркому Юинга. На лечение, операцию и реабилитацию требуется около $250 тыс.

"В прошлом году в апреле в Нади начала болеть левая нога, но причин не обнаружили. А в октябре на спине появилась припухлость. Обнаружили саркому Юинга. Сказали, что операцию уже делать поздно. Нам согласились помочь в клинике Стамбула. Проходим лечение и есть хорошие для нас новости. Надю согласились оперировать. Это дает шанс дочери вернуться к обычному детской жизни", - рассказала Gazeta.ua мать Елена Самойленко.

На все лечение нужно около $ 250 тыс.

"Надя дочь нашего защитника Олега Самойленко. Он воевал в составе 28 бригады, имеет инвалидность. Надя стала для меня как родная. Я каждый день просматриваю новые фото и видео с ней и плачу. Но Надя сильная и справится. В марте ей исполнилось 10 лет. Мама написала, что в Нади был настоящий праздник. Было много звонков и сообщений. Приехало много людей, был торт с шариками и подарки. Глаза Надежды горели. Шептала маме: "Будто не болею, все как раньше". Надеемся на добрые сердца людей. Ждем Надю домой здоровой и счастливой", - написала в Facebook волонтер из Кировоградщины Татьяна Сила.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7427 3289 0201 (Самойленко Елена Витальевна), ее контакты: 0 (99) 712 5056.