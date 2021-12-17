Каждая третья упаковка лекарств украинской компании экспортируется на международные рынки

В этом году список экспортных стран компании "Фармак" пополнили Швейцария, Бразилия, Индонезия и Боливия. В 2021 году каждая третья упаковка препаратов компании уходила на иностранные рынки. В целом продукция компании представлена ​​более чем в 40 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока и Азии.

Кроме расширения географии поставок продукции, компания успешно открывает международные офисы и представительства. В этом году открыли офис в Объединенных Арабских Эмиратах. Рынок Ближнего Востока не является новым для "Фармак", ведь продукция компании представлена ​​там с 2016 года. Производственные мощности предприятия успешно прошли аттестацию государственных органов, а лекарственные средства активно закупаются во время госпитальных тендеров региона.

Также в 2021-м компания открыла представительство во Вьетнаме. В целом на вьетнамском рынке продается около 25 лекарственных средств компании, которые представлены как на полках аптечных сетей, так и закупаются на локальных тендерах медицинскими учреждениями. Еще более 30 препаратов находятся на регистрации, процедура которой во Вьетнаме занимает от 2 до 3 лет.

Из-за пандемии вырос спрос на лекарственные средства, используемые в комплексной терапии пациентов с COVID-19, поэтому "Фармак" активно экспортирует антитромботические средства, кортикостероиды, релаксанты, анальгетики и препараты для наркоза и седации, необходимые при подключении больных к аппаратам ИВЛ. Эти препараты были также отправлены в качестве благотворительной помощи для целей использования ВОЗ.

Производственные линии "Фармак", кроме национальных, имеют европейские сертификаты GMP (соответствие надлежащей производственной практике), что позволяет реализовывать продукцию в странах с жесткими регуляторными требованиями.

Летом "Фармак" одержал победу в международном тендере и увеличил объемы экспорта в страны Латинской Америки. Свою фармацевтическую экспансию компания начала с Мексики, однако стремительно наращивает сотрудничество с Перу, Колумбией, Эль-Сальвадором, Чили, Панамой, Боливией и другими латиноамериканскими странами.

"Не так много украинских компаний смогли построить успешную международную стратегию и вывести свой бизнес на новый уровень. Считаю, что нам в "Фармак" удалось это сделать. Мы постоянно находимся в поиске путей развития и новых возможностей. Одна из основных причин такого успеха компании – мощная производственная компетенция и соответствие высоким стандартам, благодаря чему продукция "Фармак" конкурентноспособная на глобальном рынке", – отмечает Владимир Костюк, исполнительный директор компании "Фармак".