Казахские олигархи и чиновники бегут со страны

В Казахстане был введен режим чрезвычайного положения. Фото: Reuters

Из Казахстана вылетело около 10 частных самолетов.

Об этом сообщает Ateo Breaking в Telegram.

Самолеты отправились в Швейцарию и Венгрию. Один из самолетов полетел в Россию и еще один в Лондон.

"Самолет Назарбаева, вероятно, улетел в Дубай", - говорится в сообщении.

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В свою очередь 24.kg сообщило, что два частных самолета, принадлежащих семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, прибыли в Кыргызстан.

По его данным, самолет приземлился в аэропорту примерно в 23:20 по местному времени. А примерно часом ранее прилетел практически аналогичный самолет, названный "назарбаевским".

В аэропорту Манас заявили, что самолет приземлился на техническую стоянку. "Возможно экипажу нужно отдохнуть или дозаправиться. В таких случаях никто из пассажиров не может покидать борт, грузы не выгружают", – отметили там.

6 января в Алматы идет активная зачистка улиц силовиками. Во время спецоперации в полицию доставили более 2 тыс. человек. Убитые десятки человек, личности жертв устанавливают, заявила пресс-секретарь департамента полиции в Казахстане Салтанат Азирбек.